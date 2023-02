Im vergangenen Jahr stellte OpenAI mehrere Mitarbeiter:innen ein, die zuvor bei großen Tech-Unternehmen gearbeitet hatten. Das Unternehmen begründete diese personellen Entscheidungen damit, dass es so „entscheidende“ Arbeiten an ChatGPT voranbringen kann. Zu den Mitarbeiter:innen von OpenAI gehören beispielsweise Dutzende von ehemaligen Google- und Meta-Mitarbeiter:innen. Aber auch einige Ex-Apple- und Ex-Amazon-Angestellte arbeiten jetzt für das Unternehmen hinter ChatGPT. Viele davon verließen ihr Unternehmen eigenverantwortlich zugunsten von OpenAI. Der Experte und CEO von Punks & Pinstripes nennt dies ein Zeichen dafür, dass Big-Tech-Unternehmen Mitarbeiter:innen nicht genügend fordern und fördern.

Daten von LeadGenius und Punks & Pinstripes zeigen, dass einige der über 200 OpenAI-Mitarbeiter:innen von Alphabet, der Muttergesellschaft von Google, und dem KI-Forschungslabor DeepMind stammen. OpenAI beschäftigt den Daten zufolge derzeit etwa 59 ehemalige Google-Angestellte und etwa 34 ehemalige Meta-Mitarbeiter:innen. Das Unternehmen beschäftigt überdies laut der Insights, die Business Insider in einem Bericht veröffentlicht hat, auch mehrere ehemalige Angestellte von Apple und Amazon.

Greg Larkin, CEO von Punks & Pinstripes, einem privaten Netzwerk aus Führungskräften, sagt gegenüber Business Insider, dass die Daten als „Weckruf“ für große Technologieunternehmen dienen sollten. Er erklärt:

If nothing else, OpenAI is a sign that Big Tech, especially Google, isn’t optimizing its investments in its employees. A lot of AI talent has been working on secondary products in innovation labs like Alphabet X. For many this means that they rarely see their work have a meaningful impact on the company’s core products or earnings.