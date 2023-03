Spätestens seit dem Hype um ChatGPT und Co. willst du mit AI auch dein Business revolutionieren? Beim Digital Bash EXTREME – AI-Driven Marketing lernst du am 14. März, wie das am besten funktioniert.

Jedes Unternehmen braucht einen Drive, der es voranbringt. Wie praktisch, dass du dank Künstlicher Intelligenz oftmals nicht einmal mehr selbst fahren musst. Doch wie stellst du dein AI-Autopilotprogramm so ein, dass du schnell und sicher am Ziel ankommst?

Wir haben eine Route zum Erfolg vorbereitet, erster Stop: Digital Bash EXTREME – AI-Driven Marketing am 14. März 2023. Bei diesem Event rüsten fünf AI-Expert:innen deine Brand so auf, dass du ohne Boxenstopp ans Ziel gelangst. Von der Formulierung von Prompts über Content Marketing und -Erstellung bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen, die den Kurs angeben, haben wir diverse Facetten hinsichtlich AI-Inhalten in petto. Wie bei jedem EXTREME Event kannst du dich auf ganz besondere Speaker und arrivierte Speaker und unseren Host Patrick Klingberg freuen. Er wird dich beim Digital Bash EXTREME vom Startschuss um 14:00 Uhr bis zur Zielgeraden um 18:00 Uhr begleiten.

Sichere dir also unbedingt ein Ticket, lerne von den Besten und lehne dich in Zukunft entspannt zurück, während AI-Prozesse dein Business nachhaltig effizienter und erfolgreicher gestalten. PS: Mit deiner Anmeldung erhältst du dir nicht nur dein exklusives Live Ticket samt Aufzeichnung, sondern auch die Slides der Speaker sowie dein individuelles Teilnahmezertifikat.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Diese Insider wissen, was AI wissen kann

Nach einem kurzen Opening von unserem Moderationsduo Daniel Nickel und Patrick Klingberg erwartet dich ein Speaker gleich zweimal! Artur Kosch von Kosch Klink Performance startet mit seinem ersten Vortrag volle Fahrt voraus ins Trendthema ChatGPT. Insbesondere geht es darum, wie der KI-Dienst deinen Business-Alltag in der SEO und im Content Marketing erleichtert. Doch das war noch längst nicht alles: Nach einer kurzen Pause startet Artur mit seinem zweiten Slot zu Prompt Engineering. Dabei lernst du, so mit AI zu kommunizieren, dass keine Missverständnisse mehr entstehen und Aufgaben damit äußerst effizient gelöst werden können.

Communication is key, vor allem mit Künstlicher Intelligenz. Deshalb gibt Jonathan T. Mall von neuroflash dir zusätzliche Anregungen, wie deine Marke dank AI-Technologien klar und deutlich mit deinen Konsument:innen kommunizieren kann und sollte – per Bild und Text.

Dass AI-Driven Marketing zahlreiche Potentiale birgt, steht außer Frage. Doch funktioniert das rechtlich überhaupt sauber? Spoiler: Ja, es funktioniert. Worauf genau du jedoch achten musst und welche rechtlichen Loopholes und Fettnäpfchen es gibt, erfährst du von Martin Gerecke von CMS und Patrick Klingberg.

Was wäre ein EXTREME Event ohne Panel? Nicht dasselbe, deswegen haben wir auch dieses Mal drei Expert:innen akquiriert, die keine geringere Frage als die nach der Zukunft des Marketings diskutieren. Jens Fauldrath von get:traction, Julia Weißbach von SYZYGY Performance Marketing und Patrick Klingberg erwarten dich auf der digitalen Bühne.

Dein EXTREME Programm

14:00 – 14:10 Uhr: Opening

Daniel Nickel | OnlineMarketing.de

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

14:10 – 15:10 Uhr: ChatGPT im SEO und Content Marketing: So nutzt du ChatGPT sinnvoll im SEO und Content Marketing

Artur Kosch | Kosch Klink Performance

Artur Kosch | Kosch Klink Performance

15:10 – 15:25 Uhr: Pause

15:25 – 15:55 Uhr: Effektives Prompt-Engineering: Wie man durch optimales Prompt-Engineering bessere Ergebnisse erzielt

Artur Kosch | Kosch Klink Performance

15:55 – 16:25 Uhr: Klare Kommunikation mit Künstlicher Intelligenz

Jonathan T. Mall | neuroflash

Jonathan T. Mall | neuroflash

16:25 – 16:40 Uhr: Pause

16:40 – 17:10 Uhr: AI-Driven Marketing – wie funktioniert das rechtlich sauber

Martin Gerecke | CMS

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Martin Gerecke | CMS Patrick Klingberg | Digitaler Architekt 17:10 – 17:40 Uhr: SUPER PANEL

Jens Fauldrath | get:traction

Julia Weißbach | SYZYGY Performance Marketing

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

17:10 – 17:40 Uhr: SUPER PANEL

Jens Fauldrath | get:traction

Julia Weißbach | SYZYGY Performance Marketing

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Daniel Nickel | OnlineMarketing.de

Patrick Klingberg | Digitaler Architekt

Dabei sein und profitieren

Die Zahl der Plätze ist begrenzt – sichere dir also schnellstmöglich deinen Zugang, dich in Zukunft entspannt zurückzulehnen, während AI für deinen Business Drive sorgt. Hol dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash EXTREME – AI-Driven Marketing von OnlineMarketing.de am 14. März 2023.