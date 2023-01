ChatGPT is the tip of the iceberg. 7 AI websites that will change education forever:

Im Folgenden präsentieren wir dir ihre KI-Tool-Tipps im Überblick.

Die App, die sowohl im App Store als auch im Google Play Store erhältlich ist, nutzt eine fortschrittliche KI-Technologie, um Gespräche mit über 20.000 historischen Persönlichkeiten zu ermöglichen. Im App Store heißt es vonseiten der Entwickler:innen:

With this app, you can chat with deceased individuals who have made a significant impact on history from ancient rulers and philosophers, to modern day politicians and artists.

Nutzer:innen können somit auf spielerische und interaktive Weise mehr über das Leben, das Werk und den Einfluss auf das Weltgeschehen von Herrscher:innen, Politiker:innen und Künstler:innen erfahren. Die KI sorgt für ein realistisches Gesprächserlebnis.

Historical Figures App, eigener Screenshot der Website Historical Figures

Die Website bietet eine neue spannende Möglichkeit, Bücher zu entdecken. User können via Talk to Books Passagen aus Büchern durchsuchen und erhalten Zitate auf ihre Suchanfragen. Anwender:innen werden konkret dazu aufgerufen, natürliche Sprache statt Keywords zu verwenden, um Zitate zu erhalten.

Talk to Books-Test von OnlineMarketing.de, eigener Screenshot

Die Website Sheet Plus bietet Anwender:innen die Möglichkeit, Text innerhalb von Sekunden in Excel-Formeln und Google-Sheets-Formeln umzuwandeln. Die Entwickler:innen versprechen eine Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent und umgewandelte Texte in Sekundenschnelle – via KI.

So funktioniert das Formelgenerierungs-Tool, © Sheet Plus

Auf der Bearly Website steht „Save hundreds of hours reading and writing with the world’s best AI.“ Das Tool ist in der Desktopversion für Mac, Windows und Linux erhältlich und fasst via AI lange Artikel für dich zusammen – und erspart dir so womöglich sehr lange Rechercheaufwände.

So funktioniert Bearly, © Trung Phan

Lex ist ein Textverarbeitungsprogramm, das auf der Technologie von GPT-3 basiert. User können mithilfe von Lex beispielsweise qualitative Essays verfassen. Um dieses KI-Tool nutzen zu können, müssen sich Anwender:innen zunächst gedulden und der Warteliste beitreten. Zudem erhalten zum jetzigen Zeitpunkt nur Abonnent:innen des kostenpflichtigen Every-Angebots Zugang zu Lex. Wir von OnlineMarketing.de konnten daher noch keinen Test des Tools ausführen.

Ob Newsletter-Verfasser:in, Protokollführer:in oder Student:in: Glasp ermöglicht es Interessierten mithilfe von AI verfasste Aufzeichnungen smart zusammenzufassen.

How-to für das AI Tool Glasp, © Glasp

Das AI Tool liefert kurze Antworten auf jede Frage – inklusive Zitaten für die nachfolgende Forschung oder Recherche. Die Website präsentiert einige Beispiele, die für Online Marketer spannend sein könnten:

Beispiele Perplexity, © Website Perplexity

Mit solch kurzen prägnanten Antworten auf komplexe Fragen könnte Perplexity großen Suchmaschinenunternehmen wie Google Konkurrenz machen.

Die Alternative zu ChatGPT, automatische Schritt-für-Schritt-Anleitungen und effiziente Bild- und Video-AI-Tools: 13 Top-AI-Apps von @heyBarsee

Noch mehr Websites, Apps und Tools die via AI Anwender:innen viel Arbeit ersparen können, liefert der AI-Experte und Gründer von AI Valley Barsee (@heyBarsee) auf Twitter.