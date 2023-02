Immer mehr KI-Integrationen im Digitalbereich: Von Microsoft Azure bis hin zu BuzzFeed

OpenAI ist eines der Unternehmen der Stunde – und erhält vom Tech-Konzern Microsoft weitere Milliarden US-Dollar in Form eines Investments. Erst kürzlich hatte Microsoft CEO Satya Nadella bestätigt, dass das populäre KI-Tool ChatGPT in Microsofts Azure OpenAI Service integriert wird. Zudem überlegt der Tech-Konzern Berichten zufolge, das derzeit hochpopuläre Tool in die eigene Suchmaschine Bing zu integrieren, um Google mehr Konkurrenz zu machen. Des Weiteren könnte Microsoft ChatGPT auch in Office-Anwendungen wie Word und sogar Outlook integrieren. Diese Vorhaben wurden bislang jedoch weder von OpenAI noch von Microsoft bestätigt. OpenAIs Technologie wird jedoch vermehrt in Apps wie GitHub Copilot und Microsoft Designer integriert.

Auch das Medienhaus BuzzFeed setzt auf OpenAI. Das Unternehmen wird künftig KI-Tools des ChatGPT Engineers OpenAI verwenden, um die eigenen Inhalte zu verbessern und zu personalisieren. Das geht sowohl aus einem Memo, über das das Wall Street Journal erstmalig berichtete, und das BuzzFeed CEO Jonah Peretti kürzlich an die Mitarbeiter:innen geschickt hat, hervor als auch aus Aussagen seinerseits gegenüber The Verge. In dem Memo sagt Peretti, dass KI einer der beiden großen Trends sein wird, die die Zukunft der digitalen Medien definieren (die zweite wichtige Entwicklung seien laut ihm Creator selbst). Der CEO sagt auch, dass im Jahr 2023 KI-inspirierte Inhalte von BuzzFeed auf der Website erscheinen werden, um etwa das Quiz-Erlebnis zu verbessern und um die Inhalte personalisierter auf das Publikum auszurichten.

Das Marketing profitiert schon jetzt von ChatGPT

Ein Beispiel dafür, wie man ChatGPT aber schon jetzt aktiv in eigene Werbekampagnen integrieren kann, liefert die Marke Avocados From Mexico. Anlässlich des Super Bowls LVII am 13. Februar startete die Brand eine Kampagne samt Visual am Time Square in New York, das auch einen QR Code enthält. Über diesen gelangen Interessierte zu einer beim KI-Tool ChatGPT integrierten Seite, über die sie in Sekundenschnelle Tweets generieren lassen können, die auf die Marke verweisen. Diese Tweets sollen die User:innen während des Super Bowls absetzen, wenn es nach Avocados From Mexico geht. Darüber berichtet Asa Hiken bei Ad Age.