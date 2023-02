Jetzt offenbart eine Studie der US-Bank UBS, dass das viel genutzte und viel diskutierte Tool OpenAI als am schnellsten wachsender Internetdienst aller Zeiten gelten kann – sogar das rasante Wachstum TikToks kann nicht mithalten.

CBS News berichtet von der UBS-Studie, die auf Grundlage von SimilarWeb-Daten ermittelt hat, dass ChatGPT im Januar 2023 knapp 13 Millionen Unique User täglich verzeichnen konnte. Im Dezember waren es noch knapp halb so viele gewesen. Seit dem Launch des KI-Tools, das inzwischen für sämtliche Zwecke – von der Textgenerierung bis hin zur Codierung – eingesetzt wird, konnte OpenAI über 100 Millionen User für den Dienst gewinnen. Dabei wurde dieser in der Testversion erst am 30. November 2022 gelauncht. Zum Vergleich: TiKTok benötigte knapp neun Monate, um 100 Millionen User zu generieren. Binnen fünf Monaten zwischen Ende 2019 und Anfang 2020 konnte die ByteDance-Tochter allerdings auch schon 500 Millionen neue User verzeichnen, wie SensorTower berichtet.

Doch ChatGPT wächst mit unvergleichlichem Tempo. Gegenüber CBS MoneyWatch erklärt UBS Equities Analyst Lloyd Walmsley:

This is the fastest consumer application I have seen to hit 100 million monthly active users in my career covering this space. The ramp has been extraordinary.

Der große Ansturm auf den ChatGPT-Dienst hat schon des Öfteren dazu geführt, das das Tool überlastet war und für viele Nutzer:innen nicht zur Verfügung stand. Auch deshalb hat OpenAI kürzlich die Premiumversion ChatGPT Plus eingeführt. Diese soll nicht nur eine schnellere Performance der KI bieten, sondern auch ohne jegliche Blackout-Fenster für die User auskommen und somit eine ständige Verfügbarkeit ermöglichen. Wer ChatGPT aber weiterhin kostenfrei nutzen möchte, kann dies ohne Probleme tun: Die verwendete KI ist dieselbe und die kostenlose Version soll laut OpenAI auch weiterhin bestehen bleiben:

We love our free users and will continue to offer free access to ChatGPT. By offering this subscription pricing, we will be able to help support free access availability to as many people as possible.