Die generative KI, die Microsoft für Bing einsetzt, soll schon bald neuen Werbemöglichkeiten den Weg ebnen. Auch Google, Baidu und Co. dürften darauf hoffen, dass der eigene Such-Chatbot mehr Werbeumsatz liefert. Gleichzeitig ruft der vielfache Einsatz der KI-Tools weltweit Besorgnis hervor.

Schöne neue Welt, die uns die Künstliche Intelligenz in den Suchmaschinen zu schaffen verspricht. Bei Bing, Google, Baidu, Neeva und Co. sorgen Chatbots auf Basis generativer KI dafür, dass Suchende in kürzester Zeit mit umfangreichen Antworten versorgt werden. Sogar ausufernde Konversationen können User mit Googles Bard, Baidus ERNIE und Bings Prometheus Model führen – wobei Bing gerade die Frequenz der Suchanfragen und Frage-Antwort-Schritte bei einzelnen Anfragen limitiert hat. Zu sehr war das KI-Modell verwirrt worden, zu häufig kam es dabei zu unseriösen Antworten, sogar Drohungen und Liebesbekundungen. Microsoft hat für den 23. Februar bereits umfassende Optimierungen der Bing AI angekündigt.

Trotz der Testphasen und Gefahren, die aktuell noch von den teils unausgereiften KI-Systemen ausgehen, liegen die Potentiale der jüngsten Entwicklungen in den unterschiedlichen Suchmaschinen auf der Hand. Nicht nur können Nutzer:innen neuartig und teils schneller und informierter bedient werden – Bing hat laut einer Analyse von Similarweb schon knapp 24 Stunden nach der Vorstellung der KI-Chatbot-Integration in der Suchmaschine einen um 15 Prozent höheren täglichen Traffic verbuchen können als an einem durchschnittlichen Suchmaschinennutzungstag in den vorangegangenen sechs Monaten –, auch die Möglichkeiten für Advertiser werden ausgeweitet. Bing plant bereits gesponserte Links in KI-generierte Suchergebnisse zu integrieren. Baidu und Google könnten folgen. Doch während verschiedene Branchen die Möglichkeiten der Chatbots in der Suche ausloten, fürchten Klimaschützer:innen, dass die negativen Auswirkungen auf die Umwelt massiv sein werden.

Bing AI als Wegbereiter:in für Ads in Suchergebnissen der Chatbots?

Microsoft hat das neue Prometheus Model bereits mit dem Core-Algorithmus für die Bing-Suche synchronisiert. Dadurch soll die Relevanz der Ergebnisse deutlich gesteigert werden. Bei Bings KI-Chatbot in der Suche werden bereits diverse Quellenangaben samt Links in die Suchergebnisse in Textform integriert.

Bing liefert im Chat ausführliche Vorschläge – samt Quellenhinweisen (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht), © Bing

Inzwischen denkt Microsoft auch schon darüber nach, gesponserte Links in die Suchergebnisse zu integrieren. Nach Informationen von Reuters berät sich der Konzern sogar schon mit verschiedenen Werbeagenturen über die Möglichkeiten, in diesem Bereich Werbung zu machen. Über die gesponserten Links hinaus könnten künftig auch gesponserte Ergebnisse direkt in die Antworten integrieren und Microsoft sagt, dass die Chatbot Ads sogar prominenter und größer erscheinen könnten als die gängigen Bing Ads.

So sehen klassische Bing Ads aus, © Bing

Solange die Bing AI noch so fehleranfällig ist wie bisher und teils unseriöse, teils fragwürdige Ergebnisse liefert, dürften sich Marken noch mit der Integration ihrer Botschaften zurückhalten. Die Möglichkeit aber, sich im Bereich der Chatbot-Antworten, also quasi auf Position null, mit der eigenen Brand zu positionieren, dürfte langfristig viele Advertiser locken; zumal die Warteliste für das neue Bing bereits mit Millionen von Menschen besetzt ist.

Die Online-Werbung wird durch Künstliche Intelligenz verändert, angefangen in der Suche

Werbung im Kontext der KI-generierten Antworten dürfte ebenso bei Baidu und Google ein Thema werden. Die chinesische Suchmaschine stellte kürzlich ein eigenes KI-Tool für die Suche namens ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge) vor. Es erlaubt Usern, im chinesisch- und englischsprachigen Kontext ausführliche und facettenreiche Antworten auf auch komplexe Suchanfragen zu erhalten.