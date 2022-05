Instagram nähert sich TikTok immer weiter an: Jetzt testet die Plattform sogar ein Following Tab für Reels, das die App Experience bei TikTok widerspiegelt. Die Angleichung der Apps nimmt ihren Lauf.

In Indien startet Instagram einen Test, der die App deutlich mehr wie die erfolgreiche Konkurrenz TikTok erscheinen lässt. Ein Following Tab wird für die User in der Region als Option neben dem Haupt-Feed für Reels integriert. Damit spiegelt Instagram die bei TikTok schon lange bestehende Dualität von For You und Following als Feed-Varianten. Der Erfolg TikToks bewegt Metas Tochter dazu, sich stark an die Experience der Kurzvideo-App anzupassen. Allerdings nähert sich auch TikTok der Meta-Familie an.

Videos schauen wie bei TikTok? Instagram ändert die nächste Feed-Option für Nutzer:innen

Die Popularität TikToks ist ungebrochen. Allein im ersten Quartal 2022 konnte die App 186 Millionen Downloads verzeichnen. Sie war in diesem Zeitraum die meistheruntergeladene und einnahmestärkste Non-Gaming App überhaupt. Und TikToks anhaltender Erfolg in den Download Charts könnte dazu führen, dass die App mit inzwischen offiziell mehr als einer Milliarde monatlich aktiver User schon 2022 auf über 1,5 Milliarden Nutzer:innen kommt.

Da TikTok mit der Experience, die den Nutzer:innen geboten wird, so erfolgreich ist, kopieren die großen Player der Social-Szene die Features der App. YouTube und Instagram haben mit Shorts und Reels ihre eigenen Kopieversionen der TikToks geschaffen – und damit Erfolg. Auf Instagram macht die Rezeption von Reels bereits über 20 Prozent der Nutzungszeit auf der Plattform aus. Deshalb werden immer wieder neue Features für Reels eingeführt, zuletzt beispielsweise ein Templates Feature, um diverse Reels-Vorlagen einfach mit eigenen Videos und Audios zu befüllen. Außerdem wurden 2022 Funktionen wie Reels mit Übergängen, Fotos remixen und der populäre „Add Yours“-Sticker in die Testphase gebracht. Auch Ads-Integrationen werden stetig getestet, darüber hinaus exklusive Reels als Monetarisierungsoption für Creator. Metas COO Sheryl Sandberg betonte kürzlich:

We have great consumer engagement on Reels. We have fast growth. And we have a playbook for taking that kind of consumer engagement and rolling out ads into the experience.

Instagram gleicht sich TikTok inzwischen aber noch weiter an. Erst Anfang Mai startete die Plattform einen Test für einen neuen Home Feed. Dieser ähnelt TikToks For You Page. Denn bei dieser spezifischen immersiven Feed-Variante werden Inhalte – in diesem Fall Reels und Posts – auf dem ganzen Bildschirm angezeigt und lassen sich vertikal weiterswipen.

We know the future of video and the future of photos are mobile-first. They are 9 by 16. They are immersive,

erklärte Head of Instagram Adam Mosseri. Nun geht Instagram mit dem Following Tab noch einen Schritt weiter.

Following als Option für Haupt-Feed und Reels?

Anfang des Jahres führte Instagram neue Feed-Optionen für die gesamte App ein. Dabei handelt es sich um die chronologisch aufgebauten Optionen „Gefolgt“ und „Favoriten“. „Gefolgt“ zeigt die neuesten Beiträge der Accounts an, denen man folgt. Dagegen erscheinen bei „Favoriten“ Beiträge vorab ausgewählter Lieblings-Accounts.

Ähnlich wie bei „Gefolgt“ soll nun für Reels ein Following Tab integriert werden. Der Test in Indien, auf den der App Researcher Salman Memon via Twitter aufmerksam machte, zeigt die Feed-Option als zweite Variante neben dem Haupt-Feed für Reels.