2024 hat Instagram in der EU mehr User als Facebook. In Deutschland ist der Unterschied sogar sehr deutlich. Wir liefern die Zahlen und zeigen, wieso Facebook bei jungen Usern wieder an Relevanz gewinnt.

In den vergangenen zwei Jahren konnte Instagram Facebook in der EU nicht nur in Sachen Relevanz, sondern auch hinsichtlich der User-Zahlen überholen. Für Instagram werden derweil fast wöchentlich neue Features, Kooperationen und Werbeoptionen ausgerollt oder getestet. Während es in Deutschland ein deutliches Plus der Instagram User gegenüber Facebook Usern gibt, ist die Ursprungsplattform Metas mancherorts auch für jüngere User wieder beliebt.

Knapp 270 Millionen monatlich aktive User in der EU: Instagram populärer denn je

Über 3,2 Milliarden Menschen waren im dritten Quartal 2024 in den Apps der Meta Family täglich aktiv. Facebook und Instagram gehören dabei ebenso wie WhatsApp mit über zwei Milliarden monatlich aktiven Usern zu den beliebtesten Social Media Apps der Welt – und auch Threads entwickelt sich stetig weiter.

Im Rahmen der eigenen Regulatory and Transparency Reports hat Meta kürzlich auch bekanntgegeben, wie viele User in der EU auf Instagram und Facebook monatlich zugreifen – und wie es sich in einzelnen Ländern mit den Nutzer:innenzahlen verhält. Dabei zeigt sich, dass Instagram erstmals Facebook überholen konnte. Bis 2023 führte die 20 Jahre alte App, ehe beide Plattformen in jenem Jahr etwa gleich viele User hatten. Für die Zeiträume Oktober 2023 bis März 2024 und April 2024 bis September 2024 zeigt sich aber, dass Instagram Metas Nummer eins in Europa ist. 269,1 Millionen User pro Monat stehen 260,6 Millionen Usern gegenüber. Die Informationsdokumente, die anlässlich der Transparenzregeln des Digital Services Act geteilt werden, zeigen für Facebook im letzteren Zeitraum eine User-Zahl von 32,9 Millionen in Deutschland. Hierzulande ist Facebook nicht so beliebt wie in anderen Ländern. In Schweden liegt die Zahl der monatlich aktiven User im Schnitt bei 7,1 Millionen (und das bei rund 10,5 Millionen Einwohner:innen), in Frankreich etwa bei 42,3 Millionen (bei knapp 68 Millionen Einwohner:innen).

Instagram hingegen hat in Deutschland im Zeitraum bis zum September 2024 im Schnitt 45 Millionen monatlich aktive User verzeichnet. In Frankreich waren es mit 41,5 Millionen weniger als bei Facebook. Aber auch in vielen anderen Ländern toppt Instagram Facebook, beispielsweise in Schweden und Italien sowie Österreich. Doch Instagram bleibt trotz neuer Features wie Trial Reels oder Spotify-Verknüpfungen nicht Metas einziges Zugpferd.

Threads als nächste große Social-Media-Plattform von Meta – auch Facebook nicht abgeschrieben

Meta dürfte über das Wachstum und die stetig wachsende Relevanz von Instagram nach der einst vergleichsweise günstigen Übernahmen mehr als erfreut sein. Man ist im Konzern selbst aber ebenso von der Entwicklung der noch jungen Plattform Threads begeistert. Der Wall Street-Analyst Ronald Josey sieht die Plattform auf dem Weg zur nächsten „major social app“. Die Entwicklung spricht dafür: In Q2 lag sie noch bei knapp 200 Millionen monatlich aktiven Usern, Meta konnte zuletzt aber über eine Million Sign-ups pro Tag verzeichnen und liegt bereits bei mehr als 275 Millionen monatlich aktiven User:innen. CEO Mark Zuckerberg sagte:

Engagement is growing too. So we continue to be on track towards this becoming our next major social app.