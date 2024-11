Während dieses Update manche User verärgern könnte, mag es aus dem Grund geschehen, dass viele Spammer Hashtags nutzen, um irrelevante Inhalte im Rahmen von Trend-Hashtags zu posten. Vor allem aber hat die Relevanz von Hashtags schon seit einigen Jahren nachgelassen. Vor Monaten testete Instagram zum Beispiel eine Limitierung der Hashtags pro Post auf fünf Tags. Noch 2022 erklärte Instagram-Chef Adam Mosseri allerdings noch: „Hashtags still matter“

Use hashtags. Don’t use 20, just use a couple. No one really wants to see 20 hashtags. But again, that also helps us connect people wit photos and videos that they’re going to find inspiring and amazing.