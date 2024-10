Strategische Optimierung durch neue Funktionen

Instagram entwickelt das Reels-Format stetig weiter. Eine aktuelle Neuerung sind On-Screen-Reels-Tipps, bei denen den Viewern hilfreiche Hinweise zu erfolgreichen Reels direkt im Video angezeigt werden. Diese Tipps können sich beispielsweise auf die Sehdauer der Viewer, die gewählte Hook oder den eingeblendeten Text beziehen. Eine weitere interessante Funktion ist die Möglichkeit, Reels auch an Nicht-Follower auszuspielen und Entwürfe direkt per Direktnachricht zu versenden. Diese sogenannten Trial Reels bieten Content Creatorn die Chance, neue Zielgruppen zu erreichen und den Content mithilfe von Feedback nachhaltig zu optimieren. Mehr dazu findest du hier: Instagrams Trial Reels an Non-Follower und Reels Drafts per DM.

In unserem ausführlichen Beitrag mit Praxistipps, Best Cases und aktuellen Instagram-Entwicklungen kannst du erfahren, wie du in den verschiedenen Formaten Stories, Reels und Carousels eine besonders gute Performance in die Wege leiten kannst. Eins ist sicher: An Video- und Visual-Content in Karussellform führt für viele Creator und Marken kein Weg vorbei.