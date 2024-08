Dieses Feature könnte Creatorn noch mehr Sichtbarkeit für ihre Story-Inhalte liefern. Die Entwicklung dürfte aber kaum überraschen. Immerhin erklärte Plattformchef Adam Mosseri bereits vergangenes Jahr, dass DMs und Stories (neben Videos) wichtiger als der Feed geworden sind.

Jüngst hat Instagram außerdem das Story Highlight Lately integriert und mit dem Add to Story Button die Erstellung in diesem Format vereinfacht.

© Konstantin Savusia Canva

Neu ist derweil auch die Möglichkeit, Stories zu kommentieren. Das bietet noch mehr Engagement-Potential und die Chance auf mehr Verweildauer in diesem Bereich.

Wenn du deine Stories erfolgreicher gestalten möchtest, haben wir sieben dedizierte Tipps für dich.