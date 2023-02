Feilst du an einer verbesserten LinkedIn-Strategie? Dann solltest du diese Tipps für erfolgreiche LinkedIn Posts unbedingt lesen.

LinkedIn zählte im vergangenen Jahr zu den erfolgreichsten Social-Netzwerken. So hat die Business-Plattform 2022 neue Rekorde in Sachen Engagement und Interaktion aufgestellt und die Nutzer:innen kontinuierlich durch spannende Features begeistert.

Anzahl der LinkedIn User weltweit, © LinkedIn (mit einem Klick auf das Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Wenn du noch nach Strategien suchst, um deine LinkedIn Posts dieses Jahr erfolgreicher zu gestalten – und dich über Trends auf der Plattform informieren möchtest – ist dieser Artikel das Richtige für dich.

Diversität, Upskilling und asynchrones Arbeiten: LinkedIn fasst im Big Ideas Report die wichtigsten Ideen und Trends für das kommende Jahr zusammen. Wir stellen dir fünf davon vor.

LinkedIn immer wichtiger für Business Marketer

Inmitten verschiedener Trends und Veränderungen auf allen Social-Netzwerken, sei es der BeReal-inspirierte Fokus auf Authentizität bei Instagram und TikTok oder das Comeback von Fotos auf ersterer Plattform, arbeitet auch LinkedIn stets daran, das Social-Erlebnis zu verbessern. Ende 2022 kündigte LinkedIn eine Reihe neuer Tools für Unternehmensseiten an. Beispielsweise ermöglicht das Business-Netzwerk es Brands ab sofort, mithilfe einer aktualisierten Konkurrenzanalyse das Follower-Wachstum sowie Beitrags-Engagement der Konkurrenz nachzuverfolgen. LinkedIn hat außerdem angekündigt, dass User künftig neue Möglichkeiten zur besseren Präsentation ihrer Newsletter und eine datenschutzoptimierte Methode zur Segmentierung des Ad-Publikums erhalten.

Laut der Insights haben sich jene und weitere Bemühungen ausgezahlt – LinkedIn sagt, dass sich die Nutzer:innen im vergangenen Jahr 22 Prozent mehr Feed Updates angesehen haben, was Teil des „Rekordniveaus des Engagements “ ist, von dem die Plattform in ihren vierteljährlichen Updates immerzu berichtet. LinkedIn erklärt:

People follow brands on LinkedIn, but they engage with the people behind those brands. Encourage your employees to become advocates and ambassadors for your LinkedIn presence – when an admin posts on their Page, 30% of the engagement comes from their employees, who are 14x more likely to share that content vs. other content types.

Und während sich der Arbeitsmarkt durch New Work und Co. weiterentwickelt, wird LinkedIn für viele Marketer sowie HR-Expert:innen noch wichtiger – sowohl professionell als auch nahbar.

So gelingen dir LinkedIn Posts 2023 noch besser

Es gibt eine Reihe bewährter Best Practices zur Steigerung des LinkedIn Engagements. Wir möchten dir nachfolgend aufzeigen, welche generellen Hinweise und Insider-Tipps dir bei deinem LinkedIn-Auftritt zum gewünschten Erfolg verhelfen können.

Die perfekte Länge

LinkedIn Posts können etwas länger sein als auf Facebook und Twitter – aber es ist erwähnenswert, dass dein LinkedIn Post bei 140 Zeichen in der mobilen App abgeschnitten wird. Kürzere Beiträge erhalten somit mitunter mehr Aufmerksamkeit, doch deine getreue Follower dürfte auf LinkedIn eher als auf anderen Plattform bereit sein, längere Updates zu lesen – sofern sie relevant sind.

Der richtige Haken kann Wunder wirken

Einige User haben Erfolge erzielt, indem sie sogenannte Hooks in ihren LinkedIn Posts verwendet haben, wie „10 Möglichkeiten, Ihre Interviewfähigkeiten zu verbessern“ oder „5 Möglichkeiten, wie [Produkt] Ihre Leistung verbessert“. In dem Beitrag „5 Ridiculously Effective Hooks You Can Use In Your Next Ad Copy“ von LinkedIn erfährst du, welche fünf Haupt-Hooks am besten auf der Plattform performen.

Diese Art Posts kommt zwar nicht für alle Marken oder Einzelpersonen infrage, kann aber eine gute Möglichkeit sein, Aufmerksamkeit zu erregen. Zudem bietet es sich auch auf LinkedIn an, kreativ zu sein und gegebenfalls outside the box zu denken. Kreative Blockade? Oder keine Idee für einen aufmerksamkeitsstarken Hook für deinen Post? ChatGPT, die KI, die derzeit in aller Munde ist, kann dir womöglich bei der Ideenfindung helfen. Erfahre mehr über das Thema ChatGPT sowie die Potenziale und Hürden: in unserem Interview-Beitrag mit Michael Witzenleiter, CEO und Gründer von Conversion Maker.

Noch mehr Insights zu den Auswirkungen von ChatGPT auf die Digitalbranche erhältst du beim Digital Bash – Marketing Automation am 7. Februar. Sei dabei, wenn unsere Expert:innen beimim Panel darüber diskutieren, ob Texter:innen bald obsolet werden und welche Potenziale in KI-Tools stecken.

So oft solltest du auf LinkedIn mindestens posten

In Bezug auf die Posting-Häufigkeit rät LinkedIn Marketern dazu, mindestens wöchentlich zu posten. Denn Unternehmen, die mindestens einmal in der Woche Beiträge auf der Business-Plattform veröffentlichen, erhalten zweimal mehr Engagement als diejenigen, die seltener posten.

Mit der im November gelaunchten und lang ersehnten Option zum Planen von LinkedIn Posts kannst du einfach jederzeit Beiträge veröffentlichen; auch wenn du im Urlaub, beim Sport oder unterwegs bist und kein Internet oder einfach keine Zeit fürs Smartphone hast. Selbst, wenn du planst, ein paar Stunden täglich oder sogar einige Tage einen Social Detox einzulegen.

Du suchst noch nach Content-Inspiration? Dann lade dir jetzt unseren Content-Kalender für 2023 herunter! Du findest darin nicht nur Feiertage und Thementage, sondern auch wichtige (Marketing) Events, die du nicht verpassen solltest. Wir bieten unseren aktuellen Content-Kalender auch in DIN A2 für die Wand im Büro oder im Home Office an, damit du alle relevanten Tage direkt im Blick hast. So kannst du schon jetzt vorplanen und 2023 voll durchstarten!

Hashtags still matter – auch auf LinkedIn

Hashtags sind in den vergangenen Jahren auf LinkedIn relevanter geworden, da die Plattform neue Kategorisierungs- und Erkennungsprozesse entwickelt hat, die auf die Verwendung von Hashtags ausgerichtet sind. Dieser ermöglichen es dir beispielsweise, Hashtags einfacher zu finden und auszuwählen – gezielt für deine Themen und Marken.