LinkedIn-Seiten ermöglichen es Unternehmen, grundlegende Informationen, wie den Standort oder ein Leistungsportfolio, zu präsentieren, aber auch Inhalte über die Kerninformationen hinaus zu veröffentlichen. Kürzlich präsentierte die Business-Plattform die neuesten Funktionen für Unternehmensseiten auf der Plattform. Die Features wurden zum größten Teil bereits angekündigt oder getestet, sind jedoch ab sofort auch für Brands verfügbar. Sie dürften dabei unterstützen, mehr Reichweite und Aufmerksamkeit für LinkedIn-Inhalte und -Seiten zu generieren.

LinkedIn stellt diverse Templates ab sofort allen Unternehmensseiten zur Verfügung.

Das Beispiel zeigt, dass du mit den Vorlagen LinkedIn Updates einfach visuell gestalten kannst. Eine kreative Inszenierung deiner Inhalte per Template kann dir dazu verhelfen, dass deine Inhalte besser performen. Im August hatte die Business-Plattform Vorlagen für LinkedIn Posts bereits für einzelne User eingeführt – ab sofort können auch Unternehmensseiten auf die Templates zugreifen. LinkedIn erklärt in diesem Kontext:

Create engaging, actionable LinkedIn content easier than ever with customizable templates, available directly in the LinkedIn app, with no third-party tools required.