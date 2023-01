Sichere die die neuesten Marketing-Automation-Trends in unserem Digital Bash – Marketing Automation by Adobe. Von Themen wie Omnichannel-Marketing bis hin zu ChatGPT und anderen KI-Tools kannst du praxisnahe Tipps mitnehmen.

Neues Jahr, neue Tools und Trends – gerade im Bereich Marketing Automation gibt es krasse Entwicklungen! Wohl kaum ein anderer Marketing-Bereich verändert sich derart schnell und gewinnt an Bedeutung. Workflows laufen wie auf Autopilot, die Customer Journey wird immer automatisierter und KI-Tools können uns die Arbeit abnehmen. Anwendungen, wie ChatGPT sind in aller Munde. Genauso, wie die Diskussion, ob bald wesentliche Aufgabenbereiche im Marketing nur noch von KI ausgeführt werden. Diesen und weiteren aktuellen Themen widmen sich unsere Expert:innen beim Digital Bash – Marketing Automation powered by Adobe.

Am 7. Februar geht es ab 9:00 Uhr los mit einem Vormittag voller spannender Insights. Sichere dir dein kostenlosen Zugang, sei mit dabei und diskutiere gemeinsam mit unseren Speakern über OpenAI und ChatGPT, Automatisierung im B2B-Bereich und warum Omnichannel-Marketing immer wichtiger wird.

Das erwartet dich beim Digital Bash – Marketing Automation by Adobe

Zum Anfang zeigt dir Stefan von Lieven, CEO von artegic, in seinem Vortrag fünf Top-Trends für Marketing Automation in 2023, die du unbedingt kennen solltest. Einerseits Ressourcen sparen und gleichzeitig den Umsatz steigern – das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch Stefan weiß, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Er setzt in seinem Business auf Marketing Technologien, um die Customer Journey seiner Kund:innen zu optimieren. Denn durch die stetige und schnelle Weiterentwicklung im Bereich Marketing Automation, ist es umso wichtiger, über diese informiert zu sein.

Anschließend geht es auf die Suche nach dem Schatz für erfolgreiches B2B Marketing. Thomas Balduff zeigt dir in seinem Vortrag, wie du Marketing Automation dazu nutzen kannst, um mittels simpler Daten die komplexe Reise deiner Kund:innen von Interesse bis zum Kauf zu verstehen. Als Digital-Experience-Experte bei Adobe weiß er, wie du deine Kund:innen zuerst mit dem richtigen Content persönlich und individuell ansprichst und anschließend auch nach dem Kauf loyal bindest. Wertvolle Tipps eines Branchenexperten, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Im folgenden Vortrag auf der Agenda geht Olivia Pilecka darauf ein, wie dir Omnichannel-Marketing zu einer nahtlosen Customer Journey verhelfen kann. Denn (Neu-)Kund:innen müssen heutzutage mit der richtigen Botschaft zur richtigen Zeit erreicht werden, um eine optimale Customer Journey zu erleben. Die Senior Product Managerin bei Optimizely kennt sich bestens auf dem Gebiet Customer Experience aus. Deshalb hilft sie dir, mit smartem Omnichannel-Marketing in Kombination mit einer Customer Data Platform (CDP) loyalere Kund:innen zu gewinnen und so deinen Umsatz zu steigern.

Abschließend widmen sich gleich fünf Expert:innen gemeinsam dem aktuell präsentesten Thema der Marketing-Welt: KI-Tools, wie ChatGPT von OpenAI. In einer Paneldiskussion, moderiert von OnlineMarketing.de-Redaktionsleiter Niklas Lewanczik, widmen sie sich aktuellen Fragen, wie beispielsweise „Machen KI-Tools Texter:innen jetzt überflüssig?“. Malte Landwehr, Joana Rüdebusch, Jens Polomski, Yvonne Teufel und Tom Klein sprechen über Potentiale, aber auch Risiken, welche derartige KI-Anwendungen mit sich bringen. Sie befassen sich damit, in welchen Kontexten KI uns schon jetzt und vor allem künftig Arbeit abnehmen können. Können OpenAI und Co. mit ihren Lösungen für die nächste große Disruption der Digitalwelt sorgen und somit unseren Alltag für immer verändern?

Die Agenda am 7. Februar

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Marketing Automation by Adobe

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Stefan von Lieven | CEO | artegic

Thomas Balduff | GTM Lead Marketing Automation | Adobe

Olivia Pilecka | Senior Product Marketing Managerin | Optimizely

Malte Landwehr | Head of SEO | idealo

Jens Polomski | Marketing Freelancer und Experte | Jens.Marketing

Yvonne Teufel | Head of Marketing | Conversion Maker

Joana Rüdebusch | SEO Managerin & Content Creatorin | CleverReach

Tom Klein | Koordinator Community Management | Hessischer Rundfunk (hr/ARD)

Moderation : Niklas Lewanczik | Reaktionsleiter | OnlineMarketing.de

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Sichere dir jetzt deinen Zugang, um keinen Content zu verpassen. Wir sehen uns dann beim Digital Bash – Marketing Automation by Adobe.