Für mehrere Jahre war die Verwendung von Hashtags auf LinkedIn gar nicht möglich. Denn die Plattform deaktivierte die Funktion, Hashtags hinzuzufügen, da diese von den Usern kaum genutzt wurde. Ende 2019 wurden die Hashtags dann jedoch wieder vollständig integriert. Doch ist deren Nutzung auf der Business-Plattform wirklich von Vorteil? Wir haben auf LinkedIn nachgefragt, wie unsere Follower zu dem Thema stehen – und ein klares Ergebnis erhalten: Ganze 80 Prozent geben an, Hashtags in ihren LinkedIn Posts zu verwenden.

Die OnlineMarketing.de-Follower haben eine klare Meinung – doch was sagt eigentlich LinkedIn selbst zur Verwendung von Hashtags? Im Interview mit Social Media Today erklärt Keren Baruch, Product Lead for Creator Strategy bei LinkedIn, dass die Hashtag-Nutzung in Maßen durchaus sinnvoll sein kann:

Using hashtags on LinkedIn helps you to establish your credibility and expertise, reach people who value your insights, and jumpstart meaningful conversations over shared interests by surfacing in search. […] We recommend using no more than three hashtags per post, and leveraging both broad and niche hashtags for increased exposure.