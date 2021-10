Was kommt als nächstes für Facebook? Das Social-Media-Imperium scheint am Scheideweg zu stehen. Für diese Woche wurde eine Namensänderung des gesamten Konzerns – zu dem neben WhatsApp und Instagram auch Oculus und der Messenger gehören – angekündigt. Heißt das Unternehmen von CEO Mark Zuckerberg künftig ganz anders, vielleicht Meta, Virtuel oder Horizon? Klar ist, dass Facebook sich künftig vermehrt auf AR und VR und den eigenen Metaverse-Bereich fokussieren möchte. Nach dem Launch der Horizon Workrooms im August 2021 soll das Investment in dieser Abteilung noch in diesem Jahr über zehn Milliarden US-Dollar steigen. Facebook sieht im Metaverse die „nächste Generation der Online Social Experiences“ und erklärt im aktuellen Quartalsbericht für Q3:

Genügend Geld steht dem Unternehmen nach wieder einmal deutlichen Umsatz- und Gewinnzuwächsen für diese Entwicklung zur Verfügung. Man könnte darüber beinahe vergessen, dass sich Facebook in einer der größten Krisen seiner Geschichte befindet.

Der nüchterne Blick auf Facebooks Geschäftszahlen zeigt: Das Unternehmen wächst und wächst. Der Umsatz für das dritte Quartal 2021 beträgt rund 29 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 35 Prozent gegenüber 2020. Auch der Gewinn stieg um 17 Prozent YoY und liegt bei knapp 9,2 Milliarden US-Dollar. Ähnlich stark wie der Umsatz sind auch die Kosten und Ausgaben gestiegen, um 38 Prozent auf 18,6 Milliarden US-Dollar.

Zudem sind nun täglich 1,93 und monatlich 2,91Milliarden Menschen auf Facebook aktiv. Mit Blick auf die gesamte Facebook-Familie sind es täglich 2,81 und monatlich 3,58 Milliarden.

erklärt Mark Zuckerberg. Ob der User-Zuwachs und Umsatz stärker ausgefallen wäre, wenn nicht Facebook die größte Krise seit Cambridge Analytica zu bewältigen hätte, sei dahingestellt. Die Zahlen suchen ohnehin ihresgleichen. Allerdings ist Facebook derzeit von Problemen umgeben. Dass Anfang des Monats die eigenen Dienste stundenlang ausfielen – was neben dem Unmut der User zu immensen Einbußen von Werbeeinnahmen geführt haben dürfte –, wiegt womöglich am wenigsten schwer.

Denn vielmehr beschäftigt die Öffentlichkeit eine Reihe von Informationen zu Skandalen rund um das Social-Unternehmen, die die Whistleblowerin Frances Haugen dem Wall Street Journal zur Veröffentlichung vorlegte. Die sogenannten Facebook Files offenbarten unter anderem, dass Facebook wissentlich das Wohl der User hinter Profitgedanken anstellt und dass es Erkenntnisse dazu gab, dass Instagram für Teenager toxische Folgen habe, diese aber nicht vollständig veröffentlicht worden waren. Facebook selbst hatte zuletzt versucht, die Tragweite dieser Meldungen herunterzuspielen und die Glaubwürdigkeit von Frances Haugen zu hinterfragen. Auch die angekündigte Namensänderung könnte eine Art Nebelkerze sein.

Während Instagram und auch WhatsApp von jungen Usern zahlreich genutzt und akzeptiert werden, gilt Facebook schon länger als nicht mehr angesagt bei jüngeren Social Usern. Insbesondere die Gen Z (vor allem in den USA) setzt eher auf TikTok und Snapchat. Das möchte Facebook langfristig aber ändern. Die Pläne rund um das Metaverse sollen dazu beitragen (immerhin ist Snapchat auch wegen der vielen AR-Filteroptionen bei Teenagern so beliebt). Während Pläne für eine Instagram Kids App zunächst im Zuge der Facebook Files ad acta gelegt wurden, gab es in den vergangenen Monaten auch Gerüchte, Facebook wolle potentiell sogar Kleinkinder von der eigenen Plattform überzeugen.

Diesen Ansatz kritisierten vor allem Jugendschützer:innen postwendend scharf. Unabhängig davon möchte das soziale Netzwerk allerdings insgesamt die User-Gruppe verjüngen. Im Earnings Call zum dritten Quartal des Jahres erklärt Mark Zuckerberg:

One aspect of this is giving all our apps the goal of being the best services for young adults, which we define as ages 18-29. Historically, young adults have been a strong base and that’s important because they are the future. But over the last decade, as the audience that uses our apps has expanded so much and we’ve focused on serving everyone, our services have gotten dialed to be the best for the most people who use them rather than specifically for young adults. And during this period, competition has also gotten more intense, especially with Apple’s iMessage growing in popularity and more recently, the rise of TikTok, which is one of the most effective competitors we have ever faced. So we are retooling our teams to make serving young adults their north star, rather than optimizing for the larger number of older people.