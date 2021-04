Erschüttert kann die Marketing-Welt jetzt, Ende April 2021, wegen des Updates des Betriebssystems iOS auf die Version 14.5 und den damit einhergehenden neuen Tracking-Regeln Apples nicht mehr sein. Schon vor rund zehn Monaten hatte Apple die bahnbrechende Veränderung für iOS angekündigt. Das obligatorische Einholen der Tracking-Erlaubnis bei Usern sollte schon 2020 starten, wurde dann jedoch auf dieses Jahr verschoben, um Marketern und Unternehmen mehr Zeit zur Vorbereitung zu geben. Denn diese waren nach Apples erster Ankündigung geschockt. Allen Protesten und Drohgebärden – nicht zuletzt vonseiten Facebooks – zum Trotz ist iOS 14.5 nun offiziell gelauncht. Unterdessen beschweren sich deutsche Verbände aus der Medien- und Werbebranche beim Bundeskartellamt: Die neuen Tracking-Regeln seien unlauterer Wettbewerb. Immerhin sind Apples Dienste von den Regelungen ausgeschlossen.

Der Launch von iOS 14.5 dreht sich für viele Apple User womöglich weniger um die schon lange angekündigte AppTrackingTransparency. Schließlich bietet das Update zahlreiche neue Funktionen wie das Entsperren des iPhones mit der Apple Watch, diverse neue Emojis oder Support für das neue Produkt AirTag.

Für die Marketing-Welt aber dreht sich bei iOS derzeit alles um die neuen Tracking-Regelungen. Denn viele User könnten ein Tracking ablehnen, wenn sie explizit danach gefragt werden. Das befürchten Unternehmen und Marketer und sie könnten mit Umsatzeinbußen und erschwerten Werbebedingungen konfrontiert werden.

Konkret und kompakt erklärt Apple:

App Tracking Transparency requires apps to get the user’s permission before tracking their data across apps or websites owned by other companies for advertising, or sharing their data with data brokers. Apps can prompt users for permission, and in Settings, users will be able to see which apps have requested permission to track so they can make changes to their choice at any time.