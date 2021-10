Das Online-Magazin The Verge berichtet, dass der Facebook-Konzern bereits kommende Woche einen neuen Namen tragen wird. Das Unternehmen plane schon über geraume Zeit, ein Rebranding durchzuführen. Am 28. Oktober will Gründer und CEO Mark Zuckerberg den neuen Namen der Facebook Company auf der jährlichen Connect Conference verkünden. Bis dahin ist der neue Firmenname ein streng gehütetes Geheimnis. Viele Publisher berichten, dass noch nicht mal Angestellte in hohen Positionen wissen, unter welchem Unternehmensnamen sie künftig arbeiten.

Nur so viel sei laut The Verge bekannt: Der neue Firmenname soll den Unternehmensfokus auf das Metaverse widerspiegeln. Alex Heath, Autor des Artikels, schreibt:

[The Name, Ergänzung der Redaktion] is meant to signal the tech giant’s ambition to be known for more than social media and all the ills that entail.