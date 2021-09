Es ist gute zwei Wochen her, dass das Wall Street Journal (WSJ) einen Bericht veröffentlichte, in dem die verheerenden Auswirkungen von Instagram auf das Körperbild junger Mädchen dargestellt wurden. Besonders prekär: Der Artikel beruhte auf einer internen Untersuchung, die Mutterkonzern Facebook selbst durchführen ließ. In dem WSJ-Bericht der zu den sogenannten Facebook Files – einer Reihe von Artikel zu geleakten Dokumenten des Social-Konzerns –, wird daraus geschlussfolgert, dass das Unternehmen sich den toxischen Auswirkungen auf weibliche Teenager bewusst ist.

Jetzt weist Facebooks Vice President und Head of Research Pratiti Raychoudhury die Vorwürfe zurück. Raychoudhury schreibt in einem Blogpost im Facebook Newsroom:

It is simply not accurate that this research demonstrates Instagram is “toxic” for teen girls. […] In fact, in 11 of 12 areas on the slide referenced by the Journal — including serious areas like loneliness, anxiety, sadness and eating issues – more teenage girls who said they struggled with that issue also said that Instagram made those difficult times better rather than worse. Body image was the only area where teen girls who reported struggling with the issue said Instagram made it worse as compared to the other 11 areas.