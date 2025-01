Affiliate Marketing 2025: KI, neue Tracking-Strategien und die Publisher-Modelle der Zukunft. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt die Branche auf Wachstumskurs – wer die richtigen Trends nutzt, bleibt vorne dabei.

Die Prognosen für das Jahr 2024 zeigten, dass Affiliate Marketing trotz wirtschaftlicher Herausforderungen für viele Unternehmen im Fokus stand. Der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz und die zunehmende Priorisierung dieses Kanals im Marketing Mix prägten die Branche maßgeblich.

Aktuelle Entwicklungen bestätigen diesen Trend: Laut einer Umfrage des ifo Instituts blicken Unternehmen in Deutschland pessimistisch auf die wirtschaftliche Lage 2025, was die Bedeutung effizienter Marketing-Strategien wie Affiliate Marketing weiter erhöht.

Doch welche Trends haben sich manifestiert? Und was bringt 2025? Erkenntnisse liefert der Artikel. Dieser liefert einen umfassenden Überblick über die Affiliate-Marketing-Trends 2025, die Erwartungen an Umsatzentwicklungen und den Stellenwert des Kanals aus Sicht der werbetreibende Unternehmen. Er beleuchtet unter anderem die Rolle von Künstlicher Intelligenz sowie neue Ansätze in der Leistungsmessung. Zudem zeigt er, welche Publisher-Modelle und Erfolgsfaktoren im kommenden Jahr entscheidend sein werden.

Affiliate Marketing bleibt wichtiger Wachstumsmotor

Die Ergebnisse der aktuellen Branchenstudie zeigen: Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen erwarten 68 Prozent der Advertiser im Jahr 2025 steigende Umsätze durch Affiliate Marketing. Bereits 2024 konnten 45 Prozent der Werbetreibenden wachsende Einnahmen über diesen Kanal verzeichnen.

Affiliate Marketing bleibt für 81 Prozent der Unternehmen ein essenzieller Bestandteil des Online Marketing Mixes, was die zunehmende Bedeutung dieses Performance-Kanals unterstreicht. Dies ergab eine Umfrage der Performance-Marketing-Agentur MAI xpose360 in Zusammenarbeit mit AffiliateBLOG.de unter 1.300 Werbepartner:innen, Anbieter:innen, Agenturen und Netzwerken. Den vollständigen Trends im Affiliate Marketing 2025 Report findest du auf der Website des Unternehmens.

Wirtschaftliche Unsicherheiten können Wachstum nicht bremsen

Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten durch geopolitische Krisen und steigende Insolvenzen zeigt sich die Affiliate-Branche widerstandsfähig. 45 Prozent der Advertiser, 40 Prozent der Affiliates und 60 Prozent der Agenturen und Netzwerke meldeten 2024 steigende Umsätze. Weitere 39 Prozent der Werbetreibenden verzeichneten stabile Ergebnisse.

Die steigende Relevanz performanceorientierter Marketing-Kanäle zeigt, dass Affiliate Marketing insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten als verlässlicher Umsatztreiber gilt. 48 Prozent der Advertiser erwarten, dass der Affiliate-Kanal in den nächsten fünf Jahren weiter an Bedeutung gewinnt.

Künstliche Intelligenz als Gamechanger

Ein zentrales Trendthema bleibt Künstliche Intelligenz. Laut der Umfrage sehen 69 Prozent der Werbepartner:innen, 68 Prozent der Agenturen und Netzwerke sowie 58 Prozent der Advertiser KI als entscheidenden Innovationsfaktor. 68 Prozent der Advertiser und 93 Prozent der Affiliates setzen bereits KI-gestützte Tools für Content-Erstellung, Personalisierung und die Optimierung der Customer Journey ein.

Zudem wird KI zunehmend für prädiktive Analysen genutzt, um Zielgruppen noch präziser anzusprechen. Die Investitionspläne bestätigen diesen Trend: 71 Prozent der Advertiser und 68 Prozent der Agenturen und Netzwerke planen, ihre Budgets für KI-Technologien im kommenden Jahr zu erhöhen.

Advetiser-Trends 2025, © MAI xpose360

Tracking und Attribution in einer cookie-losen Welt

Die Branche steht weiterhin vor Herausforderungen bei der Performance-Messung. Der Übergang zu einer cookie-losen Zukunft erfordert neue Lösungen: 49 Prozent der Advertiser haben bereits auf First Party Tracking und Server-to-Server Tracking umgestellt, weitere 26 Prozent planen diesen Schritt für 2025.

Netzwerke wie Awin und Admitad entwickeln probabilistische Modelle, um Tracking-Verluste durch Datenschutzrichtlinien und Browser-Sanktionen zu kompensieren. Trotz dieser Maßnahmen sehen 52 Prozent der Affiliates Tracking-Verluste als zentrale Herausforderung.

Affiliate Marketing im Wandel: Herausforderungen und Chancen

Die zunehmende Regulierung durch Google stellt Affiliates vor neue Herausforderungen. Mit der Site Reputation Abuse-Richtlinie hat Google 2024 striktere Qualitätsstandards eingeführt, was für viele Plattformen Sichtbarkeitsverluste bedeutete. Zusätzlich gewinnen KI-generierte Suchergebnisse an Bedeutung, die direkte Antworten liefern, ohne auf externe Websites zu verweisen. Dies könnte den organischen Traffic vieler Affiliates erheblich reduzieren.

Parallel dazu testen Search-Unternehmen wie Google die direkte Anzeige von Gutschein-Codes, wodurch klassische Gutscheinportale Traffic-Einbußen hinnehmen müssen. Laut Gartner könnte das Suchvolumen bei klassischen Suchmaschinen angesichts der Relevanz von KI- und Social-Media-Suchalternativen bis 2026 um bis zu 25 Prozent sinken.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Affiliates verstärkt auf hochwertige Inhalte setzen und alternative Traffic-Quellen wie Social Media und Content Marketing erschließen. 43 Prozent der Affiliates sehen hier dringenden Handlungsbedarf.

Social Commerce und Influencer Marketing als Wachstumstreiber

Neben Herausforderungen bieten sich auch neue Chancen. Social Commerce und Influencer Marketing entwickeln sich zu bedeutenden Umsatzquellen. Plattformen wie TikTok, YouTube und Instagram integrieren vermehrt Affiliate Tools, um Creatorn neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu bieten.

Nano- und Mikro-Influencer gewinnen dabei an Relevanz: Ihre hohe Engagement Rate und enge Zielgruppenbindung steigern die Conversion Rate. 33 Prozent der Advertiser und 39 Prozent der Agenturen sehen in der Kooperation mit diesen erhebliches Wachstumspotenzial.

Tech Publisher und CSS-Modelle im Aufwind

Tech Publisher gewinnen als strategische Partner an Bedeutung. Innovative Tools wie Exit Intent, Bounce Management und Push-Benachrichtigungen helfen dabei, Conversion Rates und Warenkorbwerte zu steigern. 21 Prozent der Advertiser und 25 Prozent der Agenturen sehen darin ein starkes Wachstumsfeld.

CSS-Modelle profitieren ebenfalls von regulatorischen Änderungen: Sie maximieren die Sichtbarkeit in Google Shopping, während sie gleichzeitig Kosten senken. Ihr Marktanteil ist 2024 deutlich gewachsen, insbesondere in Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Affiliate Marketing 2025: Wachstum trotz Krisen

Der Affiliate-Trend-Report 2025 zeigt: Die Branche beweist Widerstandskraft und Innovationsfähigkeit. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten setzen Unternehmen weiterhin auf Affiliate Marketing als effizienten Performance-Kanal.

Mit der zunehmenden Integration von KI, neuen Tracking-Technologien und Social-Commerce-Strategien bieten sich immense Wachstumschancen. Gleichzeitig sind Anpassungen notwendig, um Herausforderungen wie Tracking-Verluste und regulatorische Änderungen zu bewältigen. Wer flexibel bleibt und Innovationen vorantreibt, wird auch 2025 von den Potenzialen des Affiliate Marketings profitieren.