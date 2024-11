Änderung im Wording: Das müssen SEOs auf Google bezüglich Reputation Site Abuse bedenken

Beim jüngsten Google Update geht es schlicht und ergreifend um eine Änderung im Wording. So heißt es jetzt in der betreffenden Richtlinie:

Site reputation abuse is the practice of publishing third-party pages on a site in an attempt to abuse search rankings by taking advantage of the host site’s ranking signals.

Bei der Ausnutzung der Site Reputation werden Third Party Pages aufgesetzt, die vom Renommee einer First Party Page profitieren, aber nicht oder kaum unter der Kontrolle dieser stehen. Oft sind die Inhalte und Ziele dieser Third Party Pages nicht mit denen der First Party Page vereinbar und deshalb für Suchende nicht relevant in ihrem jeweiligen Suchkontext. Nicht alle derartigen Third Party Pages werden von Google als Site Reputation Abuse eingestuft, es geht nur um jene, die die Rankings manipulieren sollen und nicht von der First Party geprüft werden. Site Reputation Abuse muss dann aber in der Suche geblockt werden. Die Richtlinie greift seit dem 5. Mai 2024.

Googles Spam-Richtlinien: Bald neues Spam Update?

Mit den Spam-Richtlinien (dazu gehören Aspekte wie irreführende Weiterleitungen oder Link Spam) möchte Google sicherstellen, dass Inhalte in der Suche nicht durch Manipulationspraktiken kompromittiert und damit für User weniger relevant werden. Deshalb gibt es noch zwei weitere neue Richtlinien: Expired Domain Abuse und Scaled Content Abuse.

Bei ersterer Richtlinie geht es darum, dass abgelaufene Domain-Namen nicht mehr genutzt werden sollen, um unter ihrem Deckmantel irreführende oder Inhalte von minderer Qualität auszuspielen, die aufgrund der möglichen Bekanntheit oder Relevanz des Domain-Namens für manche Suchanfragen angezeigt werden könnten. Google liefert ein Beispiel:

For example, someone might purchase a domain previously used by a medical site and repurpose that to host low quality casino-related content, hoping to be successful in Search based on the domain’s reputation from a previous ownership.

Beim Scaled Content Abuse werden zahlreiche Seiten mit oft minderwertigen Inhalten generiert, schlichtweg, um die Chance, prominent in der Suche aufzutauchen, zu erhöhen. Zudem könnten diese Seiten sogar von Programmatic Ads profitieren. Durch immer neue Gen AI Tools ist die Website- und Content-Erstellung einfacher denn je, immer mehr Inhalte werden auch automatisiert erstellt. Google geht dagegen vor. Und obwohl die Suchmaschine KI-generierte Inhalte duldet, sind sie im Sinne der Search-Manipulation problematisch.

Our long-standing spam policy has been that use of automation, including generative AI, is spam if the primary purpose is manipulating ranking in Search results. The updated policy is in the same spirit of our previous policy and based on the same principle. It’s been expanded to account for more sophisticated scaled content creation methods where it isn’t always clear whether low quality content was created purely through automation.

Details und Beispiele – Dos and Dont’s – zum Thema Site Reputation Abuse kannst du auf Googles Hilfeseite der Search Central finden.

Möglicherweise liefert das Suchmaschinenunternehmen die Anpassung zur Site Reputation Abuse-Richtlinie im Vorwege eines nahenden Spam Updates. Denn nach dem March 2024 Spam Update folgte eines im Juni – und seither keins mehr. Noch aber läuft das große November 2024 Core Update und hält die SEOs und Seitenbetreiber:innen auf Trab. Diese sollten sich für jegliche Updates und Content-Optimierungen jedoch darauf besinnen, keine Inhalte zu produzieren oder Praktiken auszuüben, die Google als Spam einstufen könnte.