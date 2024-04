2020 schockte Google die Werbebranche, als das Unternehmen ankündigte, ab 2022 keine Third Party Cookies mehr in Chrome zu unterstützen. Ab dann sollten Werbetreibende, Publisher und Co. auf Alternativlösungen setzen. Ein Jahr darauf wurde eine Verschiebung der Deadline auf Ende 2023 angekündigt.

erklärte Vinay Goel, ehemals Privacy Engineering Director bei Google Chrome, zu der Zeit. Im Jahr 2022 wurde dann deutlich, dass es das Support-Ende nur nach Rückmeldung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde geben werde; denn Google hat sich selbst auferlegt, die Zustimmung der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) und des Information Commissioner’s Office (ICO) bei der Weiterentwicklung der Privacy Sandbox abzuwarten. Nachdem Anfang des vergangenen Jahres ein Support-Ende für Ende 2024 angekündigt worden war, schien diese Deadline lange Zeit final den Zeitplan für den massiven Umbruch abzubilden. Immerhin hat Google im Januar bereits begonnen, Third Party Cookies für ein Prozent der User nicht mehr zu unterstützen. Seit dem ersten Quartal des neuen Jahres wird die Unterstützung von skalierten Tests mit Alternativlösungen aus der Privacy Sandbox durch die Abschaltung der Cookies für ein Prozent der Chrome-Nutzer:innen vorangetrieben. Googles Anthony Chavez, VP der Privacy Sandbox, erklärt:

Kürzlich gab Google bekannt, dass es schon wieder ein Update für die Timeline gibt.

Auf dem offiziellen Blog der Privacy Sandbox wird angeführt, dass das Support-Ende für die Third Party Cookies bei Chrome nicht mehr in der zweiten Jahreshälfte 2024 kommen wird. Stattdessen plant Google laut Unternehmensinformationen, die OnlineMarketing.de vorliegen, mit einer Verschiebung auf Anfang 2025. Vorstellbar ist aber, dass sich auch diese Deadline noch einmal verschiebt. Googles Bericht zum ersten Quartal, gemeinsam mit der CMA veröffentlicht, soll ein erklärendes Statement beinhalten, das die Gründe für die Verschiebung angibt. Zum einen möchte Google der gesamten Branche die Möglichkeit geben, Feedback zu aktuellen Entwicklungen zu geben. Zum anderen soll die CMA ausreichend Zeit erhalten, um auch Testergebnisse mit neuen Privacy Sandbox-Lösungen zu prüfen – diese sollen Tester:innen bis Ende Juni 2023 einreichen. Im Statement heißt es wörtlich:

We are providing an update on the plan for third-party cookie deprecation on Chrome.

We recognize that there are ongoing challenges related to reconciling divergent feedback from the industry, regulators and developers, and will continue to engage closely with the entire ecosystem. It’s also critical that the CMA has sufficient time to review all evidence including results from industry tests, which the CMA has asked market participants to provide by the end of June. Given both of these significant considerations, we will not complete third-party cookie deprecation during the second half of Q4.

We remain committed to engaging closely with the CMA and ICO and we hope to conclude that process this year. Assuming we can reach an agreement, we envision proceeding with third-party cookie deprecation starting early next year.