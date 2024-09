Doch damit nicht genug. Die neue OpenAI Academy soll Entwickler:innen gerade in kleineren Ländern unterstützen – und nicht zuletzt die KI-Expert:innen an die Tools und Modelle von OpenAI binden. In puncto Wiedererkennung hat das Unternehmen bereits einen guten Job gemacht; doch Berichten zufolge soll ein neues Logo her. Laut Fortune könnte es sich dabei um ein großes, schwarzes O handeln, das als Ring identifiziert werden könnte. Den Informationen der unternehmensnahen Quellen zufolge kam der erste Entwurf intern nicht gut an. Mit einer großen Umstrukturierung, neuen Modellen und womöglich gar Geräten, könnte aber auch ein Rebranding einhergehen, das uns OpenAI bald, womöglich nicht vor 2025, in neuem Gewand zeigt.

Derweil wird die rasante Gen AI-Entwicklung User, Developer und große Tech-Unternehmen auf Trab halten. Sam Altman erklärte jüngst in seinem Text „The Intelligence Age“:

[…] We need to act wisely but with conviction. The dawn of the Intelligence Age is a momentous development with very complex and extremely high-stakes challenges. It will not be an entirely positive story, but the upside is so tremendous that we owe it to ourselves, and the future, to figure out how to navigate the risks in front of us. I believe the future is going to be so bright that no one can do it justice by trying to write about it now; a defining characteristic of the Intelligence Age will be massive prosperity […].