Der Entwicklung von SearchGPT kommt zugute, dass OpenAI mit GPT-4o, das im Mai 2024 gelauncht wurde, ein besonders schnelles und multimodal funktionsfähiges KI-Modell als Basis nutzen kann.

Auf dem eigenen Blog erklärt OpenAI derweil, dass SearchGPT zunächst einigen Usern und Publishern im Test zur Verfügung steht. Interessierte können sich auf eine Warteliste schreiben lassen. Das Feedback der Test-User soll dazu beitragen, eine optimierte Version zu erstellen. Nur die besten AI Search Features des temporären Modells sollen dann in das umfänglich genutzte Tool ChatGPT integriert werden. Dabei möchte OpenAI eine neue Art der Suche integrieren – und setzt dabei auch auf Echtzeitinformationen. Gerade in diesem Kontext stehen KI-Chatbots den klassischen Suchmaschinen wie Google noch etwas nach.

Die Antworten von SearchGPT haben die Quell-Publisher in kurzen und prägnanten Snippets direkt parat.

Auf die Antwort können User dann mit Follow-up-Fragen reagieren, also die Fähigkeiten der konversationellen KI-Features von OpenAI nutzen. So erhalten sie mehr Kontext. Auf diese Weise arbeiten die Nutzer:innen mit OpenAIs Lösungen, die wiederum User und Publisher zusammenführen sollen. Letztere werden in die Tests mit SearchGPT miteinbezogen und dürfen laut OpenAI auf mehr Interaktionen in einer neuartigen Suchumgebung hoffen. Nicholas Thompson, CEO von The Atlantic – einem Publisher, der eine Content-Kooperation mit OpenAI eingegangen ist –, erklärt:

AI search is going to become one of the key ways that people navigate the internet, and it’s crucial, in these early days, that the technology is built in a way that values, respects, and protects journalism and publishers. We look forward to partnering with OpenAI in the process, and creating a new way for readers to discover The Atlantic.