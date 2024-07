Sowohl für den Browser als auch für die Suchmaschine erhofft sich Ecosia nicht allein aufgrund des für viele erstrebenswerten Nebeneffekts des Umweltschutzes mehr Nutzer:innen, sondern ebenso dank Entwicklungen im Tech-Bereich. So hat der kürzlich im Rahmen des Digital Markets Act eingeführte Choice Screen das Potential, Millionen User auf Alternativen aufmerksam zu machen.

Zwischen Qwant, DuckDuckGo, AI Search Machines und Mozilla

Ecosia ist ebenso wie Microsofts Suchmaschine Bing 15 Jahre alt und nur eine von diversen Alternativen zu Google und Co., auf die die User derzeit zugreifen können. So bietet beispielsweise die Non-Profit-Organisation Mozilla im Browser-Kontext mit Firefox eine datenschutzzentrierte Option an, die vom Choice Screen ebenfalls massiv profitieren konnte. Laut Robin Karakash, Vice President of Marketing für Europa bei Mozilla, konnte Firefox einen Anstieg der Downloads um über 50 Prozent in Deutschland in der ersten Woche nach Einführung des iOS Browser Choice Screens verbuchen und er sagt ganz klar:

Choice verändert das Verhalten.

Im Search-Bereich zählt Ecosia zu einer Reihe von sehr unterschiedlich ausgerichteten Angeboten. Besonders auf Datenschutz bedacht ist beispielsweise die Suchmaschine DuckDuckGo. Diese erreichte vor knapp zweieinhalb Jahren die Marke von mehr als 100 Milliarden Suchen. Eine weitere Alternativoption stellt die europäische Suchmaschine Qwant dar. Über diese sagte Gründer Jean-Claude Ghinozzi 2020 im Interview mit OnlineMarketing.de bezogen auf Gründe, um von Google zu wechseln:

An Gründen mangelt es nicht, es gibt viele. Vor allem aber muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Wahl von Qwant oder einer anderen Alternative nicht nur deshalb erfolgt, weil der Nutzer Google ablehnt. Sie wird durch eine echte positive Entscheidung getroffen. Wenn du dein Auto wechselst, dann nicht unbedingt, weil dir das aktuelle nicht gefällt. Du willst zu einem anderen Motor, einem anderen Modell oder einer andere Marke wechseln, die dir ein anderes Fahrerlebnis bietet, einen Komfort, der besser zu dir passt, eine Nutzung, die besser zu deinen Bedürfnissen passt […].

Die Suche verändert sich derzeit ohnehin basierend auf veränderten Bedürfnissen und Interessen von Usern sowie neuen technologischen Möglichkeiten und durch soziale Medien geprägten Verhaltensmustern. Bis zum Jahr 2026 könnte das Suchvolumen bei klassischen Suchmaschinen um immense 25 Prozent zurückgehen. Das prognostiziert das Marktforschungsunternehmen Gartner, Inc. im neuen Report „Predicts 2024: How GenAI Will Reshape Tech Marketing“.

Grund für die neue Suche ist zum einen das Erstarken von KI-Tools wie ChatGPT und AI Answering Machines wie Perplexity, zum anderen der Umstand, dass immer mehr – vor allem junge – User via Social-Media- und Entertainment-Plattformen wie Instagram und TikTok suchen. Das stellt für klassische Suchmaschinen eine immense Herausforderung dar; nicht zuletzt deshalb bieten sie in der Regel AI Chatbots als Option am Puls der Zeit, auch Ecosia in Kooperation mit OpenAI. Doch die Suchmaschinenbetreiber:innen können sich auch auf einen zentralen Aspekt der Search Experience fokussieren, den Nutzer:innen hervorheben. Laut dem State of Search Report von Claneo und Appinio setzt der Großteil der Suchenden in Deutschland bei der Wahl der Suchoption vor allem auf Vertrauenswürdigkeit.

In diesem Bereich punktet Ecosia durch enorme Transparenz und dem eigenen USP.

„Total für Profitmaximierung“ im richtigen Kontext

In den Finanzberichten stellt Ecosia klar, wie viel Geld hereinkommt und für welche Zwecke es verwendet wird. Daraus können Interessierte auch besondere Ausgaben ablesen. Etwa wurden im Frühjahr 2024 mehr Gelder für Marketing-Maßnahmen aufgewendet, um auf den Choice Screen und die optimierte Auswahlmöglichkeit für User aufmerksam zu machen. Auch die einzelnen Projekte, für die Geld weitergegeben wird, lassen sich ablesen. Neben den Investitionen sammelt Ecosia als Inkubator und Erstinvestitionsunternehmen Geld im Rahmen des World Funds. Als großer Klimarisikokapitalfonds soll dieser Startups unterstützen, die nachweislich den Klimaschutz durch innovative Lösungen fördern. Das heißt, Ecosia gibt Geld für Werbung, Baumpflanzprojekte, weitere Klimaschutzmaßnahmen – etwa den Bau von Solaranlagen –, Marketing und unweigerlich für operative Kosten und Steuern aus.

Wir sind brav mit unseren Steuern,

erklärt Génica Schäfgen und stellt im gleichen Atemzug die Frage, warum bei vielen Unternehmen und Behörden in Deutschland Suchmaschinen vorinstalliert sind, deren Unternehmen hierzulande kaum Steuern abtreten (müssen). Deshalb plädiert sie auch dafür, dass Unternehmen und Privat-User ihre Voreinstellungen einfach mal überprüfen und Alternativen zumindest in Betracht ziehen. Die operativen Kosten möglichst klein zu halten, ist für Ecosia selbst von großer Relevanz, so Schäfgen weiter. Immerhin möchte das Unternehmen möglichst viel Gewinn für den guten Zweck generieren. In diesem Sinne spricht sie sich „total für Profitmaximierung“ aus – bezogen auf die Verwendung.

Wie verdient Ecosia Geld? Und wo kommen die Suchergebnisse her?

Doch woher kommen die Einnahmen Ecosias? Die entstammen wie bei anderen Suchmaschinen ebenso den Werbeeinkünften. Dabei wird Ecosia von Bing und seit 2023 auch von Google unterstützt. Diese Suchmaschinen liefern Suchergebnisse und passende Ads über die Werbebereiche Google Ads und Microsoft Advertising. Das hat für Ecosia den Vorteil, von etablierten Werbesystemen und stetig relevanten Ads profitieren und viel Umsatz generieren zu können. Zugleich gibt es auch Nachteile. Génica Schäfgen erklärt:

Ein Großteil vom Revenue kommt im Grunde von Unternehmen, die nicht nachhaltig sind.

Dahingehend müsse man aber pragmatisch sein, meint sie. Es geht auch darum, die Gelder von diesen Unternehmen für einen guten Zweck einzusetzen. Und so sieht sie es als Ziel an,

das System zu hacken, nicht zu verändern.

Ecosia kann bestimmte Unternehmen via Blockieroption bei Microsoft und Google auch vom Werben in der eigenen Suchmaschine ausschließen. Derweil würden manche auf Nachhaltigkeit fokussierte Unternehmen gern exklusiv via Ecosia werben; doch das kann das Unternehmen (noch) nicht gewährleisten. Auch Ads im Kontext von KI-Antworten sind vorerst nicht verfügbar, könnten aber bei der Weiterentwicklung zu einer Option avancieren. Schließlich arbeiten Google und Microsoft bereits mit Werbeanzeigen im Rahmen von KI-generierten Antworten in den Suchergebnissen. Werbung für die eigene Sache und die eigenen Produkte macht Ecosia indes ebenfalls – um mehr als das Mindeste tun zu können.

Immer mehr Menschen erreichen, immer mehr Gutes tun

Génica Schäfgen würde sich wünschen, dass mehr Unternehmen mit einem der Natur gegenüber wohlwollenden Ansatz operieren. Auf die Frage, ob das im Wettbewerb nicht auch den USP Ecosias bedrohen könnte, sagt sie:

Muss man auch erstmal jemanden finden im Tech-Bereich, der bereit ist, selbst auf den Gewinn zu verzichten.

Zudem sieht sie vielfach noch Greenwashing-Ansätze bei Unternehmen und kritisiert die Promotion interner Veränderungen, wenn diese aber durch externe Regulierungen (etwa vonseiten der EU) vorgegeben wurden, sowie fadenscheinige Angaben der Klimaneutralität, die jedoch intransparent bleiben und auf keinen vergleichbaren Daten basieren. Zudem könnte man manche klimafreundliche Maßnahmen auch stillschweigend umsetzen. Vor sogenanntem Greenhushing aber, dem Verschweigen von klimaschutzbezogenen Maßnahmen aufgrund von Angst vor öffentlichen Reaktionen, warnt Schäfgen jedoch. Man müsse dieses so wichtige Thema transparent und authentisch transportieren.

Das versucht auch Ecosia selbst – beispielsweise über verschiedene Social-Media-Kanäle, Ads und Influencer-Kooperationen. Dabei möchte das Unternehmen insbesondere den eigenen Einfluss hervorheben, was eine Parallele zu den Eigenvermarktungsstrategien von Mozilla im Kontext des Datenschutzes eröffnet.