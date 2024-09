Die Modelle o1 und o1-mini sind zunächst als Preview verfügbar und benötigen etwas mehr Zeit zum „Nachdenken“, bevor die User eine Antwort erhalten. Dafür haben sie die Fähigkeit, komplexe Aufgaben und Probleme zu lösen; insbesondere im wissenschaftlichen und mathematischen Bereich sowie beim Coding. Zudem erlaubt es ihnen die verbesserte logische Denkfähigkeit, verschiedene Problemlösestrategien zu testen und aus Fehlern zu lernen, erklärt OpenAI im Blog Post:

We trained these models to spend more time thinking through problems before they respond, much like a person would. Through training, they learn to refine their thinking process, try different strategies, and recognize their mistakes.