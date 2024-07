OpenAI arbeitet an einem neuen Projekt mit dem Code-Namen Strawberry, welches die Fähigkeit der KI-Modelle zum logischen Denken (auf Englisch „reasoning“) verbessern soll. Das berichtet Reuters unter Berufung auf eine mit der Situation vertraute Person sowie interne Dokumente. Letztere verdeutlichen die Ziele, die mit dem Projekt Strawberry verfolgt werden, allerdings nicht die Art und Weise, wie diese konkret umgesetzt werden sollen.

Das Projekt befindet sich aktuell noch im Entwicklungsprozess. Genauere Informationen, etwa wann mit einem Launch von Strawberry zu rechnen ist, sind bislang nicht bekannt. Selbst innerhalb des Unternehmens sei das Projekt ein „streng gehütetes Geheimnis“.

Die Fähigkeit zum logischen Denken ist laut KI-Expert:innen essentiell, um menschliche oder sogar übermenschliche Intelligenz zu erreichen. Project Strawberry soll es den KI-Tools von OpenAI ermöglichen, nicht nur auf Basis der aus dem Training verfügbaren Informationen Prompt-Antworten zu generieren, sondern selbstständig das Internet zu durchsuchen und so „deep research“ zu betreiben. Zwar kann ChatGPT schon seit September 2023 das Internet durchsuchen, allerdings nur nach Aufforderung und mit teils unpassenden Ergebnissen.

Ein:e Sprecher:in des Unternehmens ging auf konkrete Nachfragen zu Strawberry durch Reuters nicht ein, bestätigte jedoch indirekt, die eigenen KI-Modelle mit einer besseren Fähigkeit zum logischen Denken ausstatten zu wollen:

We want our AI models to see and understand the world more like we do. Continuous research into new AI capabilities is a common practice in the industry, with a shared belief that these systems will improve in reasoning over time.