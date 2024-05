Derweil teilt OpenAI mit der Veröffentlichung eines Model Spec genannten Dokuments Einblicke aus der eigenen Arbeit an der Weiterentwicklung des KI-Modellverhaltens. Bei dem Modellverhalten geht es um die Reaktion von Modellen – oder den Tools, die sie nutzen, wie ChatGPT – auf den Input von Usern. Auf dem Blog erklärt OpenAI, welche Schwierigkeiten damit einhergehen können:

Shaping model behavior must also take into account a wide range of questions, considerations, and nuances, often weighing differences of opinions. Even if a model is intended to be broadly beneficial and helpful to users, these intentions may conflict in practice. For example, a security company may want to generate phishing emails as synthetic data to train and develop classifiers that will protect their customers, but this same functionality is harmful if used by scammers.