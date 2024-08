Endlich kannst du auch kostenfrei via ChatGPT mit dem KI-Tool DALL-E 3 Bilder kreieren. Du musst dich aber einschränken.

Mit einem Prompt zum Bild: Dieses Versprechen liefern diverse KI-Bildbearbeitungs-Tools für die User dieser Digitalwelt. Das umfangreiche Tool DALL-E von OpenAI ist eines davon. Im September 2023 stellte das Unternehmen die Version DALL-E 3 vor, im Oktober folgte der Roll-out für alle ChatGPT Plus und Enterprise User – also zahlende Abonnent:innen. Während Nutzer:innen von Bing und insbesondere dem Copilot, auch in der App, ebenfalls auf DALL-E 3 zugreifen können, liefert OpenAI den Zugriff neuerdings für User der kostenfreien Version von ChatGPT.

Einschränkung bei der Bilderstellung für Free User: So viele Bilder kannst du pro Tag erstellen

Via X erklärt das KI-Unternehmen, dass Nutzer:innen der kostenfreien Version von ChatGPT nur bis zu zwei Bilder täglich mit DALL-E 3 kreieren können. Für mehr Möglichkeiten müssen sie ein Bezahlabonnement abschließen – oder sich auf andere kostenfreie KI-Bildkreations-Tools fokussieren. Derer gibt es inzwischen durchaus viele. Sogar LinkedIn ermöglicht dank des Microsoft Designers schon die KI-Bilderstellung bei der Kreation von Newslettern.