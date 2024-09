Das Modell speziell für Unternehmen bietet eine native GitHub-Integration. Damit können Teams Code-Elemente von GitHub direkt bei der Claude-Nutzung mitlaufen lassen. Es ist aktuell in der Betaphase für erste User verfügbar. Teams können zudem laut Anthropic durch die Kombination von Artifacts und Projects eine Ende-zu-Ende-Lösung schaffen, um den Weg von der Idee bis zum Output über das KI-Tool zu optimieren. Produkt-Manager können sogar Spezifikationen für Claude hochladen, um einen Prototyp des Produkts von der KI zu erhalten. Neu sind zudem die riesigen 500k-Kontextfenster und Sicherheitsoptionen wie Single Sign-on, rollenbasierter Zugriff und Audit Logs zur Kontrolle.

GitLab und Midjourney haben das neue Tool bereits getestet. Die Team-Mitglieder der Unternehmen haben mithilfe von Claude Output generiert, wobei das KI-Tool im Arbeitsprozess die Kreativität und Produktivität gefördert hat. Jedenfalls erklärt Caleb Kruse, Chief of Staff bei Midjourney:

Claude has been an incredible virtual collaborator for Midjourney. We use Claude for everything from summarizing research papers, to doing Q&A with user feedback notes, to iterating on our moderation policies. We’re excited to keep working alongside Claude as we grow and explore new domains.