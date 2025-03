Schon Anfang Februar berichteten wir über einen neuen AI Mode, den Google als Experiment in die Suche integriert hat. Dabei sollte der Suchmodus, welcher zunächst intern getestet wurde, besonders Ratschläge und Vergleiche bieten sowie auf Follow-up-Fragen reagieren können – dank der Power von Gemini 2.0. Google nennt einige Beispielfragen, für deren Beantwortung der KI-Modus gut geeignet ist:

Der AI Mode kommt jetzt für die ersten externen User offiziell. Denn Robby Stein erklärt:

As we’ve rolled out AI Overviews, we’ve heard from power users that they want AI responses for even more of their searches. So today, we’re introducing an early experiment in Labs: AI Mode. This new Search mode expands what AI Overviews can do with more advanced reasoning, thinking and multimodal capabilities so you can get help with even your toughest questions. You can ask anything on your mind and get a helpful AI-powered response with the ability to go further with follow-up questions and helpful web links […].