Today we are announcing support for discussion forum and profile page structured data on Google Search, including new reports in Search Console. Learn more: https://t.co/dgNITIpnRx pic.twitter.com/eG8CTrMJMs

Dabei ist es ebenfalls sehr wichtig, die Verbindungen zwischen Marken, Creatorn und Inhalten deutlich darzustellen, sodass Google ein Verständnis für diese Verbindung erhält. So können Videos, Podcasts, Artikel, Posts und dergleichen klar mit den einzelnen Creatorn verbunden werden. Barry Schwartz gibt einen Tipp, wie du prüfen kannst, ob die Verbindung von beispielsweise Autor:innen und Websites stark ist. Du kannst in den SERPs über das Dreipunktemenü von Artikel Informationen zur Quelle erhalten. Darin findest du im Bestfall auch Details zu Autor:innen der Beiträge. Das funktioniert auch bei Newslettern auf LinkedIn (ich habe es einmal für meinen eigenen getestet).

Quelleninformation über das Dreipunktemenü zu einem LinkedIn Newsletter, Screenshot Google

Die Optimierung der eigenen Sichtbarkeitselemente ist wichtiger denn je, da Google zusehends mehr Persönlichkeiten als Quellen anführt. Beim sogenannten Killer Whale Update im E-E-A-T-Kontext vervielfachten sich die personenbezogenen Entitäten 2023 in kurzer Zeit. Dabei tauchen Personen ebenso in AI Overviews auf, für die die Knowlege Panels zuletzt erweitert wurden, in Bereichen wie People Also Search For und dergleichen mehr. Ob Google dabei immer die richtige Themenautorität zuschreiben kann, ist unklar; womöglich lassen sich einige Creator auch gar nicht auf ein Thema reduzieren.

Behalte die Personen im Fokus und optimiere deine Sichtbarkeit

Dass die Relevanz von Einzelpersonen im Suchkontext zunimmt, lässt sich überdies an an Creator gebundenen Suchmustern auf TikTok ablesen, an der Tatsache, dass OpenAI, Google und Co. auf Reddit als Quelle setzen, um fachspezifische Inhalte von Einzelpersonen in Foren für das KI-Training zu nutzen, und daran, dass viele Creator längst als Gesicht für Marken oder bestimmte Fachthemen stehen – man denke an Belinda Zühlke von AEVOR, Matt Navarra als Social-Media-Spezialist oder Danny Sullivan, der fast synonym mit der Google SearchLiaison fungiert.

Die Digitallandschaft, das Suchverhalten und die SEO werden sich angesichts der Creator als zentrale Quellen mit Vertrauensvorschuss viele User deutlich verändern. Du solltest dich darauf einstellen. Insights zur New Search kannst du im Webinar, das ich mit Agorapulse gegeben habe, und in unseren Beiträgen zum Thema finden.