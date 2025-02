Schließlich hat OpenAI noch Updates für das eigene Model Spec-Dokument bekanntgegeben, das definiert, wie die Modelle des Unternehmens sich verhalten sollen. Dieses Verhalten bezieht sich unter anderem auf den Umgang mit kontroversen Themen wie Fragen nach Diktatoren oder erotischen Inhalten. Die neueste Version des Dokuments wird unter der Creative Commons CC0-Lizenz frei bereitgestellt. Sie soll die Sicherheit der User stärken und zugleich den transparenten Austausch zwischen Mensch und Maschine fördern. Dazu erklärt OpenAI:

The updated Model Spec explicitly embraces intellectual freedom—the idea that AI should empower people to explore, debate, and create without arbitrary restrictions—no matter how challenging or controversial a topic may be. In a world where AI tools are increasingly shaping discourse, the free exchange of information and perspectives is a necessity for progress and innovation. This philosophy is embedded in the ‘Stay in bounds‘ and ‘Seek the truth together‘ sections. For example, while the model should never provide detailed instructions for building a bomb or violating personal privacy, it’s encouraged to provide thoughtful answers to politically or culturally sensitive questions—without promoting any particular agenda. In essence, we’ve reinforced the principle that no idea is inherently off limits for discussion, so long as the model isn’t causing significant harm to the user or others (e.g., carrying out acts of terrorism).