Als Beispiel teilte Patel die Results einer Suche nach einem Bild der Freiheitsstatue mit Lens. Wer also künftig mit Lens nach einer Sehenswürdigkeit sucht, erhält nicht nur weitere Bilder dieser Sehenswürdigkeit, sondern ein Knowledge Panel sowie Web Links – ganz so, als hätte man statt nach einem Bild des Gebäudes nach dem Namen desselben gesucht.

Von der breiteren Palette an Suchergebnisformaten profitieren auch Website-Betreiber:innen, erklärt Patel. Denn diese erhalten somit neue Möglichkeiten, in der Suche aufzutauchen und Klicks zu generieren – insofern sie die besten Antworten auf die visuellen Search-Anfragen liefern:

What’s great is that by broadening the types of results we’re showing, it gives more websites the opportunity to show up and get clicks, if they’ve got the best info for that visual question. It also helps us answer a broader set of questions than we could in the past.