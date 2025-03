Immer mehr Suchanfragen erhalten in Deutschland jetzt ebenfalls AI Overviews. Google testet offiziell, hat aber noch nicht für alle ausgerollt.

Jetzt sind die AI Overviews von Google in Deutschland angekommen. Immer mehr User können bei Suchanfragen die KI-generierten Zusammenfassungen direkt in den SERPs sehen. Dabei handelt es sich um einen offiziellen Test, obwohl Deutschland noch nicht in der offiziellen Liste der Länder mit AI Overview-Verfügbarkeit auftaucht. Das könnte sich schon bald ändern. Noch aber können längst nicht alle Nutzer:innen die Overviews sehen.

AI Overviews von Google in Deutschland, Italien und der Schweiz aufgetaucht

Googles AI Overviews liefern den Usern KI-generierte Antwortübersichten zu ihrer Suchanfrage – seit Ende April 2024 auch für nicht bei der Search Genenerative Experience (SGE) angemeldete Nutzer:innen. Seit dem ersten Launch hat Google verschiedene Ergänzungen und Updates für das Feature herausgebracht. So sind die KI-Übersichten seit Mai auch für die visuelle Suche per Lens oder Circle to Search verfügbar. Im September wurden die AI Overviews im Knowledge Panel ausgeweitet, und seit dem Herbst 2024 ist zudem die Integration von Ads im AI Overviews-Bereich möglich. Im Oktober vergangenen Jahres hat Google den Launch der KI-Übersichten in über 100 weiteren Ländern angekündigt. Doch in Deutschland waren die AI Overviews auch jenem Update noch nicht zu sehen. Das hat sich inzwischen geändert.

In den sozialen Medien mehrten sich seit Anfang März die Hinweise auf AI Overviews in Deutschland, aber auch Italien und der Schweiz. Der SEO-Experte Olaf Kopp berichtete ebenso wie der SEO-Journalist Barry Schwartz.