ChatGPT search is now available to everyone on https://t.co/nYW5KO1aIg — no sign up required. pic.twitter.com/VElT7cxxjZ

Das ähnelt der Nutzung großer Suchmaschinen, denen OpenAI damit noch mehr Konkurrenz macht, weil eine Hürde für potentielle User abgebaut wird. Schon im Sommer 2024 zeigte der State of Search Report für Deutschland von Appinio und Claneo, dass wöchentlich rund ein Drittel der Befragten Chatbots wie ChatGPT zum Suchen nutzen. Der Wert dürfte 2025 deutlich nach oben zu korrigieren sein, weil es immer mehr AI-Suchoptionen gibt, insbesondere von OpenAI, aber auch von Perplexity und Google.

Auf der eigenen Website erklärt OpenAI, wie die ChatGPT Search funktioniert:

ChatGPT can now search the web in a much better way than before. You can get fast, timely answers with links to relevant web sources, which you would have previously needed to go to a search engine for. This blends the benefits of a natural language interface with the value of up-to-date sports scores, news, stock quotes, and more. ChatGPT will choose to search the web based on what you ask, or you can manually choose to search by clicking the web search icon.

Dank Kooperationen mit diversen Publishern und Medienhäusern, darunter Axel Springer, The Atlantic, BuzzFeed, News Corp, Le Monde und TIME, werden in der Suche stets aktuelle und relevante Inhalte geliefert. Mit Custom Instructions können User bei der Suche auch Präferenzen festlegen. Allerdings hat die Suchoption auch ihre Mankos. Denn eine Analyse des Tow Center for Digital Journalism offenbarte vor wenigen Monaten: OpenAIs Google-Alternative ChatGPT Search gibt oft falsche Antworten, fehlinterpretiert Publisher Content und missachtet Crawling-Vorgaben, bleibt dabei aber ganz selbstbewusst. Klaudia Jaźwińska und Aisvarya Chandrasekar aus dem Team für die Columbia Journalism Review erklären in ihrem Analysetext:

In total, we pulled two hundred quotes from twenty publications and asked ChatGPT to identify the sources of each quote. We observed a spectrum of accuracy in the responses: some answers were entirely correct (i.e., accurately returned the publisher, date, and URL of the block quote we shared), many were entirely wrong, and some fell somewhere in between.

So gilt es für alle Nutzer:innen der ChatGPT Search, jegliche Quellenzuschreibungen zu kontrollieren, sofern es für den Suchkontext notwendig ist.

© OpenAI via Canva

Big Player OpenAI: Rebranding und Super Bowl Ad für noch mehr Präsenz

ChatGPT hat OpenAI zu einem der wichtigsten Tech Player im Digitalraum der 2020er Jahre gemacht. Mit der ChatGPT Search hofft das Unternehmen darauf, auf dem Search-Markt, der aufgrund der wachsenden Relevanz von generativer KI, aber auch Kurzvideos und Social Media Posts als News-Quelle, einem starken Wandel unterliegt, mehr Gewicht zu erlangen. ChatGPT selbst wird für die Suche schon oft eingesetzt. Der Bereich ChatGPT Search ließe sich von OpenAI potentiell womöglich in der Zukunft besonders gut mit Werbung bespielen – vergleichbar den Ads, die Google in der Suche und auch in AI Overviews darin integriert.

Damit das Unternehmen OpenAI top of mind bleibt und bei noch mehr Menschen als relevante Marke Anklang findet, setzt die Führung auf ein Rebranding. Dabei wurde das Logo minimal optimiert, es gibt eine neue Schriftart namens OpenAI Sans und sämtliche Produkte sollen in der neuen, schlichten Optik präsentiert werden.

OpenAI Sans – eine neue, maßgeschneiderte serifenlose Schriftart, © OpenAI (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

Für noch mehr Aufmerksamkeit dürfte jedoch der für den Super Bowl geplante TV-Werbespot des Unternehmens sorgen. Laut Wall Street Journal wird OpenAI beim Sportgroßereignis in der Nacht auf den 10. Februar für sich werben. Es werden wieder über 100 Millionen Zuschauer:innen für das Event erwartet, möglicherweise in de Summe gar über 200 Millionen. Für 30 Sekunden der wertvollen Werbezeit müssen Advertiser bis zu acht Millionen US-Dollar ausgeben, so Adweek.

Die Möglichkeit, den populären Chatbot ChatGPT und jetzt auch ChatGPT Search ohne Anmeldung nutzen zu können, dürfte die Zahl der Nutzer:innen von OpenAIs Produkten nur weiter nach oben treiben. Dabei werden diese immerzu weiterentwickelt. Auch WhatsApp User können inzwischen ohne Anmeldung – aber bald mit Account-Verknüpfung als Option – auf ChatGPT direkt in der Messaging App zugreifen. Neuerdings können sie dem Bot auch Bilder und Sprachnachrichten schicken, um zu kommunizieren.