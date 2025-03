Google ist und bleibt der Branchenprimus, wenn es um die Zahl der bedienten Suchen geht. Das geht aus einer aktuellen Zahl hervor, die die Kluft zu anderen Suchoptionen wie Perplexity noch einmal deutlich vor Augen führt.

2016 berichtete Google von über zwei Billionen bedienten Suchanfragen pro Jahr. Grundsätzlich teilt das Unternehmen nur selten konkrete Zahlen; zum 25. Geburtstag vor knapp eineinhalb Jahren gab es einige Insights.

Und auch für die Tochterplattform YouTube hat das Unternehmen kürzlich Details preisgegeben. Diese zählt inzwischen schon eine Milliarde Podcast Viewer pro Monat. Die Zahl der bedienten Suchanfragen pro Monat ist jedoch weitaus höher. Denn Vidhya Srinivasan, Vice President und General Manager im Bereich Ads & Commerce bei Google, erklärt in einem Blog Post zu neuen, insbesondere AI-gestützten, Features von Google, dass die Suchmaschine inzwischen über fünf Billionen Suchanfragen pro Jahr bedient – mehr als doppelt so viel wie noch 2016. Mit neuen AI Features soll die Suche noch dynamischer werden und Usern mehr Möglichkeiten bieten. Srinivasan schreibt:

On Search, rich and multimodal experiences like AI Overviews, Circle to Search, and Lens give people new ways to express exactly what they want, more naturally than ever before […].