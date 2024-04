The time has come. I've now discovered Google is testing AI-overviews for non-logged in users globally (beyond the US). It is however limited to device and feature type, which could change quickly. Learn more in my article: https://t.co/IkwrskapcJ

Demnach sind die in der Standardsuche integrierten KI-generierten Antwortübersichten bisher in Australien, den USA, dem Vereinigten Königreich und Indien aufgetreten. Dabei erscheinen die Overviews in seiner Testansicht nur in Knowledge Panels bei mobilen Suchanfragen. Bei den AI Overviews werden von Googles KI – mit dem leistungsfähigen KI-Modell Gemini im Hintergrund – Antworten mit integrierten Wikipedia-Quellenhinweisen angezeigt, die zudem farblich hervorgehoben sein können. Auch auf weiterführende Aspekte passend zur Suchanfrage wird dann in Panels unter der Hauptübersicht verwiesen. Laut Brodie Clark gibt es im Test keine Ladezeitverzögerung, was die User freuen dürfte.

Zudem gibt der Experte an, dass in der Overview nur die prominenteste Quelle direkt mit einer Quellreferenz versehen wird. Die weiteren Quellen werden für User erst bei der Interaktion mit der AI-Übersicht mit URL ersichtlich. Den Zusatz „AI overviews are experimental“ zeigt Google weiterhin an. Während Google mit den AI Overviews den Sofortzugriff auf noch umfassendere Optionen für Suchende bereitstellen möchte, könnte diese veränderte Ansicht langfristig auch den Werbeumsatz des Unternehmens stärken. Denn native Anzeigen in den KI-generierten Ergebnissen oder unmittelbare darunter sind eine mögliche logische Folge. Zuletzt integrierte Google in den klassischen Suchergebnissen immer öfter auch Ads zwischen organischen Ergebnissen.

Auch Kritik an der neuen Suchintegration

Eine Ausweitung der AI Overviews in Standardsuchergebnissen hat auch der Entrepreneur Charlie Greenman entdeckt und einen Screenshot dazu auf X geteilt.