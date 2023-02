✨ Today is a BIG day for AI @ Google✨ Our CEO just unveiled the experimental conversational AI service we've been working on. 🚀 Introducing *Bard* ⬇ https://t.co/thcDmOiSNH pic.twitter.com/rjlqDKoVag

Indessen kündigt Microsoft ein eilig einberufenes Event zusammen mit OpenAI an – womöglich, um die ChatGPT-Integration bei Bing vorzustellen. Denn erste Screenshots der neuen Bing-Version sind bereits aufgetaucht.

Bard: Einem Neunjährigen Entdeckungen des James-Webb-Weltraumteleskops erklären

Im Post auf dem The Keyword Deutschland Blog erklärt Sundar Pichai, dass Bard auf dem Sprachmodell LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) basiert und zunächst in einer vereinfachten Version dieses Modells integriert wird. Denn:

Dieses viel kleinere Modell benötigt deutlich weniger Rechenleistung, so dass wir es für mehr Menschen öffnen können und so mehr Feedback erhalten,

so Pichai. Tatsächlich möchte Google Bard schon in den kommenden Wochen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Ab sofort haben hingegen einige sogenannte Trusted Tester Zugriff. Diese können mithilfe des KI-Dienstes – der als Googles Antwort auf OpenAIs ChatGPT gelesen werden kann – eine neue Art der Internetsuche bei Google starten. Zwar haben beispielsweise You.com und Neeva schon Chatbots in ihre Suchmaschinen integriert, doch Google und Bing könnten als marktführende Unternehmen mit hochfunktionalen KI-Tools im Rücken den Search-Markt nachhaltig verändern. Googles Bard soll diverse Informationen, auch brandaktuelle, leicht zugänglich machen. Selbst bei komplexen Suchanfragen soll die KI relevante Ergebnisse liefern, die über klassische Suchergebnisse in Form von Listings, Snippets, Bildern und dergleichen hinausgehen. Sundar Pichai schreibt:

Bard versucht, die Breite des weltweiten Wissens mit der Leistung, Intelligenz und Kreativität unserer großen Sprachmodelle zu kombinieren. Es greift auf Informationen aus dem Internet zurück, um aktuelle, qualitativ hochwertige Antworten zu liefern. Bard kann ein Ausdruck für Kreativität und ein Ausgangspunkt für Neugier sein – ob es nun darum geht, einem Neunjährigen die neuen Entdeckungen des James-Webb-Weltraumteleskops der NASA zu erklären oder mehr über die derzeit besten Stürmer:innen im Fußball zu erfahren.

Video format not supported

So sieht die Suche bei Google mit Bard aus, © Google

Dabei darf Bard als Weiterentwicklung von Googles KI-Elementen in der Suche gelten.

Multisearch dank MUM, Chatbot Search dank Bard

2021 stellte Google die Technologie MUM vor. Sie basiert – wie Googles BERT – auf der sogenannten Transformer Architecture. Laut Google ist MUM allerdings „1.000 Mal kraftvoller“. Das Multitask Unified Model ist für 75 Sprachen trainiert und kann verschiedene Aufgaben parallel bewältigen. Dazu kann es Informationen auf verschiedenen Leveln verstehen, sei es auf Text- oder Bildebene oder auf Video- und Audioebene. Demnach sind multimodale Suchen inzwischen kein Problem bei der Suchmaschine. So führte Google die sogenannte Multisearch auch im Frühjahr 2022 ein und Prabhakar Raghavan, Senior Vice President und zuständig für den Bereich Knowledge & Information bei Google, erklärte:

Heute definieren wir die Google Suche neu und kombinieren unser Verständnis aller Arten von Informationen – Text, Sprache, Bild und mehr – damit ihr nützliche Informationen zu allem, was ihr seht, hört und erlebt, auf die intuitivste Weise finden könnt. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der ihr eure ganze Welt auf jede Art und Weise durchsuchen könnt.

Jetzt gibt es erneut eine Neudefinition der Suche. Denn die Art und Weise, wie Menschen suchen, könnte sich durch den Einsatz von KI drastisch ändern, wenn Suchende oder Interessierte einfach in die Konversation mit einem Chatbot gehen können. Google möchte die Suche, aber auch viele andere Dienste mithilfe der KI-Entwicklungen, von LaMDA über PaLM – das 540 Milliarden Parameter nutzt, während ChatGPT auf etwa 175 Milliarden Parameter setzt – bis hin zu MusicLM, umgestalten. Und bei der Suche setzt das Unternehmen in großem Stil an. Denn auch das Suchverhalten verändert sich und Menschen benötigen oft mehr als eine schnelle Antwort auf eine einfache Sachnachfrage. So erklärt Pichai:

Wenn Menschen an Google denken, denken sie oft daran, dass sie bei uns schnelle, sachliche Antworten finden, zum Beispiel ‚Wie viele Tasten hat ein Klavier?‘. Aber immer mehr Menschen wenden sich an Google, wenn sie tiefere Einblicke und ein besseres Verständnis benötigen, zum Beispiel ‚Ist Klavier oder Gitarre leichter zu erlernen, und wie viel Übung braucht man dafür?‘. Oft ist es etwas mühsam, genau das herauszufinden, was man wirklich wissen muss, und oft möchte man verschiedene Meinungen und Perspektiven kennenlernen.

In diesem Kontext kann ein KI-Tool, insbesondere ein Chatbot, helfen und zusätzliche Perspektiven vermitteln. Gerade Publishern dürfte aber zu bedenken geben, dass im Test bei ausführlichen Textantworten von Bard noch keine konkreten Quellenangaben mit Links oder Ähnlichem angegeben sind. Dieser Umstand könnte für noch mehr Suchanfragen sorgen, die mit No Click bedient werden.

Die Suche mit Bard liefert ausführliche Antworten und Zusatzinformationen mit weiterführenden Quellen, © Google

API für Entwickler:innen, Creator und Unternehmen

Der Google CEO kündigt auch an, dass Google schon ab dem kommenden Monat mit dem Onboarding erster Entwickler:innen, Creator und Unternehmen beginnt. Diese sollen Googles API für generative Sprachmodelle ausprobieren können, welche zunächst auf LaMDA basiert. Später aber soll sie um eine Reihe von Modellen erweitert werden.

Im Laufe der Zeit wollen wir eine Reihe von Tools und APIs entwickeln, die es anderen leicht machen, innovativere Anwendungen mit KI zu entwickeln,

so Pichai weiter. Dabei wird Google von diversen Unternehmen unterstützt, mit denen eine Kooperation besteht. Cloud-Partner:innenschaften mit Cohere, C3.ai und dem KI-Unternehmen Anthropic, in das Google kürzlich über 300 Millionen US-Dollar investierte, sollen die Vision der AI-first Company vorantreiben. Dabei ist sich Google auch der eigenen Verantwortung bewusst; denn KI-Tools und AI-Entwicklungen sorgen auch vielfach für Unbehagen und Kritik bei Datenschützer:innen, Ethiker:innen und Co. und rufen vermehrt Angst vor Jobverlusten im Digitalraum hervor. Pichai betont daher, dass Google 2018 eines der ersten Unternehmen war, das eine Reihe von KI-Grundsätzen veröffentlicht hat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungen und Ressourcen für die KI-Forscher:innen an und arbeitet mit Regierungen und Organisationen zusammen. So sollen belastbare Standards und Best Practices entwickelt werden, um KI sicher und nützlich zu machen.

Im Wettlauf mit Microsoft und Bing

Google kommt Microsoft mit der Vorstellung eines KI-Chatbots für die Suche zuvor. Am 8. Februar möchte das Unternehmen in einem Event der Öffentlichkeit den Status quo der AI Tools präsentieren. Doch schon jetzt ist Bard öffentlich bekannt. Microsoft hat sich zuletzt nicht zu einer möglichen Integration von ChatGPT in die Suchmaschine Bing geäußert. Allerdings waren kürzlich Screenshots aufgetaucht, die eine Suchversion mitsamt dem KI-Tool zeigen.