Microsoft hatte womöglich gehofft, Google mit einer Chatbot-Suche zuvorkommen und so mehr Marktanteile gewinnen zu können. Immerhin liegt der Marktanteil Googles weltweit und in Deutschland jeweils bei über 90 Prozent. Allerdings ist Bing laut Statcounter mit Abstand die zweitpopulärste Suchmaschine. In Deutschland liegt ihr Marktanteil bei 4,5 Prozent. Keine andere Suchmaschine kommt auch nur auf ein Prozent Marktanteil.

Allerdings hat Google die eigenen KI-Bemühungen anlässlich des großen Erfolgs von ChatGPT und des Investments von Microsoft in OpenAI intensiviert. Im Zuge dessen wurden sogar die Gründer Sergey Brin und Larry Page zurückgeholt. Der enorme Erfolg von ChatGPT soll bei Google schon Ende 2022 einen sogenannten Code Red ausgelöst haben. Inzwischen soll sich unter den 20 neuen KI-Produkten, die Google 2023 einführen könnte, auch eine neue Suchversion mit Chatbot befinden. Am 8. Februar wird Google in einem Event der Öffentlichkeit den Status quo der AI Tools präsentieren – und möglicherweise sogar schon den Start einer neuen Suche samt eigenem Chatbot in Aussicht stellen.

Alphabets und Googles CEO Sundar Pichai erklärte im Rahmen der Vorstellung Alphabets jüngster Quartalszahlen:

„In the coming weeks and months, we’ll make these language models available, starting with LaMDA, so that people can engage directly with them. This will help us continue to get feedback, test, and safely improve them. These models are particularly amazing for composing, constructing, and summarizing. They will become even more useful for people as they provide up-to-date more factual information.“