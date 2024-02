Eine neue Kampagne von Snap, dem Unternehmen hinter Snapchat, thematisiert die Schattenseiten der sozialen Medien – und grenzt Snapchat unter dem Motto „Less social media. More Snapchat.“ selbst von diesen ab. Der Fokus von Social Media liege nicht länger in echten Verbindungen, stattdessen gehe es mehr und mehr um unauthentische Selbstdarstellung. So heißt es von Snap:

The promise of social media started out great. It was a place where we could connect with people and share bits of our lives. […] But somewhere in the adolescence of social media, things began to feel off. Friends became people who felt more like strangers. Moments became more curated.