Snapchat zieht mit Instagram und TikTok gleich und lässt Nutzer:innen längere Videos erstellen und teilen. Außerdem können sich User über neue AI Lenses und Bitmoji-Funktionen freuen.

Die beliebte App Snapchat hat aktuell über 800 Millionen Mitglieder weltweit. In einem Update auf dem eigenen Blog kündigte das Unternehmen kürzlich einige Neuerungen an, die den Nutzer:innen noch mehr kreative Freiheiten bieten sollen.

Das wohl wichtigste Feature unter den neuen Updates ist die Möglichkeit für Creator, längere Videos zu teilen. Snapchat User können jetzt Videos mit einer Länge von bis zu drei Minuten erstellen. Zudem ist es möglich, fünfminütige Videos in Chats, Stories und im Spotlight Feature hochzuladen. Damit reiht sich Snapchat in die Linie der Social-Media-Plattformen ein, die längere Inhalte unterstützen, wie beispielsweise TikTok und Instagram. TikTok testete schon im Jahr 2020 drei Minuten lange Videos, ehe diese 2021 eingeführt wurden. Inzwischen können Creator bis zu zehn Minuten lange Clips posten – und sogar 30 Minuten lange Videos wurden zuletzt getestet. Bei Instagram können einige Nutzer:innen schon dreiminütige Reels erstellen. Derzeit verspricht Snapchat noch keine Anreize für das Teilen längerer Videos, abgesehen davon, dass die Zuschauer:innen weniger Unterbrechungen haben. Allerdings könnte Snapchat der Strategie von TikTok folgen und Creator in Zukunft belohnen, die über ihre typischen Kurzvideos hinausgehen.

Längere Videos möglich, © Snapchat

Templates, Wischgesten und KI-Lenses

Weitere Updates sollen die Nutzung von Snapchat noch angenehmer und einfacher gestalten. Neue Templates erleichtern das Erstellen von Highlight-Videos basierend auf geteilten Erinnerungen, während neue Wischgesten den Wechsel der Kamera oder den Zugriff auf Bearbeitungs-Tools vereinfachen sollen. KI-gesteuerte Lenses bieten zudem erweiterte Möglichkeiten zur Bearbeitung und Anpassung von Bildern, indem sie Usern erlauben, mit nur einem Fingertipp ein Bildthema zu verändern.

AI Lenses, © Snapchat

Für die zahlenden Snapchat+-Mitglieder gibt es auch neue Funktionen. Die Updates umfassen unter anderem die Einführung kombinierter Avatar-Anzeigen in Freundschaftsprofilen und die Möglichkeit, realistische Bitmoji-Darstellungen ihrer Haustiere zu erstellen. Dies stellt eine bedeutende Verbesserung gegenüber den bisherigen virtuellen Haustierdarstellungen dar und ermöglicht es Abonnent:innen, ein realistisches Bitmoji ihres Haustieres basierend auf einem Foto zu erstellen.

Haustier Bitmojis, © Snapchat

Obwohl die meisten dieser Updates keine radikalen Veränderungen mit sich bringen, erweitern sie doch die kreativen Möglichkeiten innerhalb der App. Welches ist deine liebste Snapchat-Funktion? Schrieb es uns gerne in die Kommentare.