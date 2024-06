Anfang des Jahres betonte das Unternehmen jedoch:

For those of you concerned that this is changing our focus, we can assure you that BeReal will always be about friends and close connections first.

Inzwischen sehen User Creator und Marken in einem dedizierten Entdecken-Bereich auf der Startseite der App und als Vorschläge in der Kontaktsuche. In diesen Bereichen könnte potentiell auch Werbung integriert werden. Branded BeReals von Marken sind ebenfalls vorstellbar. Der BeReal-Gründer Alexis Barreyat sagt zur Übernahme:

Voodoo has a proven track record of driving significant growth in mobile apps. Their resources and expertise will help bring BeReal on a sustainable growth path while continuing to deliver on its mission to create an authentic world that keeps you connected with the people you really care about.

Die App wird in den kommenden Wochen und Monaten also versuchen, die Balance zwischen innovativer User Experience und notwendigen Monetarisierungsfortschritten zu finden. Allerdings dann mit Aymeric Roffé als CEO, der bereits als CEO der Voodoo Social Media App Wizz in Erscheinung getreten ist. Barreyat wird nur noch kurzfristig die Übergangsphase begleiten. Dabei gilt es für Voodoo und BeReal, einen transparenten Weg bei der Kommunikation mit den Nutzer:innen einzuschlagen. Denn wenn diese plötzlich mit Ads im im vergleichsweise begrenzten Interface konfrontiert werden, könnte das auch zur Abkehr von der App führen; vor allem, wenn keine anderen Incentives gesetzt werden, die die Ad-Integration aufwiegen könnten.

Wie BeReal Ads in einer App, die oft nur ein- oder zweimal pro Tag geöffnet wird, anpreisen würde, steht womöglich noch zur Debatte. Die Innovation von Barreyat und Co. dürfte zumindest zu Beginn noch als USP fungieren. Dann braucht es neue Lösungen.