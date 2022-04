Die Creator sind extrem wichtig für Instagram und die Zukunft der Plattform. Das wird Adam Mosseri nicht müde zu betonen. Schon zu Jahresbeginn hatte der Chef der Plattform vier Kernelemente für das soziale Medium vorgestellt, die 2022 im Fokus stehen. Neben Transparenz, Messaging und Video standen dabei vor allem die Creator im Mittelpunkt. Mehr Möglichkeiten – auch zur Monetarisierung – und eine bessere UX für die Creator sollen Instagrams Status als einer der wichtigsten Anlaufpunkte für Influencer jeder Couleur und damit auch deren Follower machen. Das ist besonders im Wettkampf mit YouTube, Snapchat und der Trend-App TikTok wichtig. Immerhin ist TikTok inzwischen gerade für viele Video-Creator im Social-Bereich zur Go-to App avanciert.

Nun hat Adam Mosseri offenbart, inwieweit Instagram Creator für originäre Inhalte stärker belohnen möchte. Dabei spielen Product und Enhanced Tags, aber auch der Algorithmus eine Rolle.

Im März 2022 launchte Instagram die Enhanced Tags. Diese ermöglichen es Usern, im Post Markierungen zu einzelnen Beteiligten zu setzen. So werden etwa Fotograf:innen oder Designer:innen eigens per Tag erwähnt, samt ihrer Profilkategorie.

Kurz darauf folgte die Ankündigung zum Roll-out der Product Tags in Feed Posts für alle User. In den USA hat dieser bereits begonnen. Damit können alle Nutzer:innen Brands und Produkte in Posts taggen. Auf diese Weise erhalten diese mehr Aufmerksamkeit und womöglich einen Reichweiten-Push.

Diese beiden neuen Features tragen laut Mosseri zur Wertschätzung der Unternehmen und Creator auf Instagram bei. Doch ein weiterer Faktor soll künftig noch mehr Beachtung finden, um jegliche originäre Inhalte zu fördern: Instagram möchte Original-Content (noch) besser ranken lassen als beispielsweise Posts, die Inhalte nur teilen. Das macht das Unternehmen schon jetzt mithilfe des Algorithmus. Doch künftig soll hierauf verstärkt das Augenmerk gelegt werden. Mosseri erklärt im Video:

[…] I know a lot of you are sceptical of ranking. But it really does help us make sure that Instagram is more valuable to each and every person who uses the platform. This one is specifically focused, though, on the idea of originality. If you create something from scratch, you should get more credit than if you are resharing something that you found from someone else. We’re going to do more to try and value original content more, particularly compared to reposted content.