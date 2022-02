Es ist offiziell: Reels auf Facebook wurden gelauncht und stehen inklusive Monetarisierungs- und Werbeoptionen Creatorn aus aller Welt zur Verfügung.

Facebook Reels sind ab sofort in mehr als 175 Ländern verfügbar. Das Kurzvideoformat wurde nach TikToks Erfolg zunächst von Instagram übernommen und änderte dort sogar das Design der App. Da Facebook und Instagram beide in diesem Jahr vor allem Video-Content pushen möchten, ist der Launch von Facebook Reels keine große Überraschung. Doch Reels werden auf Facebook mit einigen Neuerungen ausgerollt, die besonders die Creator der Reels erfreuen dürften.

Geld verdienen mit Facebook Reels

Neben regelmäßigen Auszahlungen aus dem Reels Bonus-Programm können Creator mit Overlay- und Sticker-Anzeigen Geld verdienen. Creator in den USA, Kanada und Mexiko erhalten zunächst Zugriff auf die Monetarisierungsformate. Weitere Länder sollen in den kommenden Wochen folgen. Berechtigt, Ads in ihre Reels einzubauen, sind dabei Creator, die auch an Facebooks Programm für In-Stream Ads teilnehmen. Bis Mitte März soll die Funktion auf alle Länder ausgeweitet werden, in denen das In-Stream-Ads-Programm bereits läuft. Zusätzlich sollen bald Facebook-Sterne in Reels ausgerollt werden. Diese sind Unterstützungen, die Follower senden können. In Live Streams erhalten Creator derzeit ein Cent pro Sternchen.

Reels sollen gleich an mehreren Orten in Facebook zu entdecken sein. Denn die Kurzvideos kommen in Stories, in Watch und als Empfehlungen in den Feed. Dieser erhält außerdem oben ein neues Label „Reels“, über welches Reels erstellt und angeschaut werden können.

Werbeoptionen für Brands und neue Features für Creator

Für Brands, die in Reels werben möchten, sollen Kontrollmöglichkeiten implementiert werden. Dazu gehören Publisher-Listen, Blocklisten, Bestandsfilter und Zustellungsberichte für Banner- und Stickerwerbung.

Nach der Einführung plant Facebook zudem den Launch verschiedener Features:

Remix Feature: Mit dem Remix Feature können Creator auf ein bereits gepostetes Video reagieren.

60 Sekunden Reels

Entwürfe: Bald können Creator ein Reel erstellen und es als Draft speichern.

Video Clipping: bald können Creator die Videos in Facebook Reels zuschneiden.

