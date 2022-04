#Instagram is working on on #Reels overlay ads 👀 pic.twitter.com/ypmVcJZFD0

Alessandro Paluzzi, Social-Media-Experte und App-Forscher, hat die Instagram News auf Twitter veröffentlicht. In dem Screenshot ist zu sehen, dass Instagram an einem neuen Programm arbeitet, mit dem Creator nach vorheriger Registrierung sicherstellen können, dass Overlay-Anzeigen in ihren Reels erscheinen. Durch den neuen Prozess können Creator und Brands Ads einfacher als bisher in ihre Kurzvideos einfügen. Somit würde auch die Möglichkeit, mit Reels Geld zu verdienen, vereinfacht werden, da Creator und Advertiser nicht länger aufwendige Markenverträge und Sponsorings organisieren müssten.

Probleme bei der Monetarisierung von Kurzvideos auf Instagram und TikTok

Einen Haken gibt es derweil jedoch: Das Reels-Format überzeugt durch kurze Entertainment-Häppchen – aufgrund der begrenzten Videolänge ist es jedoch schwierig, ein Programm für eine gerechte Umsatzbeteiligung zu entwickeln. Auch für TikTok sind diese Umstände die größte Bedrohung für stetiges Wachstum. TikTok muss kreativere Wege zur Monetarisierung finden, die mehr Aufwand seitens der Creator auf der Plattform erfordern, während beispielsweise YouTuber für längere Videos einfach nur ein Kästchen ankreuzen müssen, um Teil des YouTube-Partnerprogramms zu werden. YouTube Creator können somit auch einfacher mehr Geld verdienen – und zwar ohne erheblich größeren Aufwand für die Sicherstellung der Gegenleistung in Form von Auszahlungen aufwenden zu müssen. Mit dem Häkchen erklären sich YouTuber damit einverstanden, dass Ads in den von ihnen erstellen Videos platziert werden. YouTube verfolgt im Gegenzug die Aufrufe der Videos und bezahlt die Creator entsprechend der jeweiligen Präsenz. Mehr Aufrufe bedeuten mehr Geld: eine simple Rechnung. Bei Instagram und TikTok sieht das anders aus, gerade deshalb ist Instagrams Test zur Entwicklung eines besseren Monetarisierungsprogramms für Reels auch so relevant.

Derzeit beklagen bereits viele TikTok Creator, dass sie mit der Umsatzbeteiligung unzufrieden sind und kritisieren die schwankenden Auszahlungen aus dem Creator Fund der Plattform. TikTok kann im Moment jederzeit die Parameter der Auszahlungen ändern, sodass Creator nicht einsehen können, wie viel Geld sie in dem jeweiligen Monat (unabhängig von der Anzahl der Clips) verdienen können. Bei Instagram Reels sieht es aktuell ähnlich aus. Eine einfachere und transparente Monetarisierung der kurzen Videos auf den Plattformen könnte dazu führen, dass Creator das Format beziehungsweise die Plattform bevorzugen statt beispielsweise zu YouTube zu wechseln. Das weiß nicht nur Instagram, sondern auch TikTok, weswegen die ByteDance App ebenfalls an neuen Monetarisierungsoptionen, wie dem Creator Marketplace, dem Creative-Exchange-Programm, verschiedenen E-Commerce-Integrationen und Tools und einer Seller App, arbeitet. Erst Ende 2021 launchte TikTok den Creator Next Hub, mit dem alle Features, mit denen Geld verdient werden kann, zu überblicken sind. Creator müssen jedoch den zusätzlichen Aufwand leisten, sich beispielsweise für all diese Programme anzumelden und Markenabkommen zu organisieren.

Instagrams Tests macht Hoffnung auf weniger Aufwand bei der Monetarisierung von Reels

Instagrams neuste Entwicklung könnte diese Aufwände eliminieren, was Reels sehr attraktiv für die Generierung von Einnahmen per Kurzvideo machen könnte. Die Verbesserung und der Aufbau von Prozessen, die es Creatorn erleichtern, Content zu monetarisieren, sind der Schlüssel zum Halten sowie Gewinnen der besten Talente. Wir dürfen gespannt sein, wie die Creator auf Instagrams neues Programm nach dem Roll-out reagieren werden. Dafür steht allerdings noch kein Datum fest, eine offizielle Ankündigung von Instagram gibt es noch nicht.

