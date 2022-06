Für Creator, die über Metas Plattformen Geld verdienen oder Geld verdienen möchten, hat CEO Mark Zuckerberg gute Nachrichten. In einem ausführlichen Facebook Thread gibt er detaillierte Insights zu neuen Monetarisierungsoptionen preis. Dabei geht es unter anderem um mehr Möglichkeiten, via Reels und Subscriptions Geld zu verdienen, während Zuckerberg auch einen neuen Creator Marketplace vorstellt. Zudem erklärt er, wie Meta dafür sorgt, dass mehr Geld direkt bei den Creatorn landet – allerdings mit einer zeitlichen Einschränkung.

Mark Zuckerberg selbst stellt auf Facebook die Optionen vor, mit denen Creator künftig (noch mehr) Geld über Metas Plattformen einnehmen können.

Demnach soll es für Instagram bald einen Creator Marketplace geben. Dort könnten Creator von Unternehmen und Advertisern entdeckt und direkt für werbliche Inhalte bezahlt werden. Außerdem könnten Brands dort direkt neue Kooperationsoptionen promoten. Dieser Marketplace würde den Optionen bei TikTok ähneln. Dort gibt es einen vergleichbaren Creator Marketplace sowie eine Creative Exchange für Marken und Influencer.

Besonders erfreulich ist für alle Creator die Zusicherung Zuckerbergs, dass Meta ein „Revenue Sharing“, also eine Provision für die Creator-Einnahmen auf den Meta-Plattformen, weiterhin ausschließt. Allerdings nur bis 2024. Bei Einkünften über bezahlte Online Events, Subcriptions, Badges und Facebooks im vergangenen Jahr gelaunchten Newsletter Service Bulletin – der Substack und Twitters Revue Konkurrenz machen soll – gilt diese Voraussetzung ebenfalls.

Im Bereich Subscriptions gibt es zudem eine Neuerung. Laut Zuckerberg werden „Interoperable Subscriptions“ eingeführt. Diese erlauben es Creatorn, zahlenden Abonnent:innen auch auf anderen Plattformen Zugang zu ihren „subscriber-only Facebook Groups“ zu gewähren.

Nach Angaben des Meta-Chefs wird das Feature Facebook Stars für alle berechtigten Creator ausgeweitet. Das heißt, dass diese über Live- und VOD-Videos sowie mit Reels Geld mithilfe der Stars verdienen können. Hierfür schicken Fans Geld und Facebook zeigt ein Stern-Icon im Video an. Auch sogenannte Free Stars können die Fans versenden.

Insbesondere die Einnahmemöglichkeiten über Reels – das Kurzvideoformat, welches sowohl Instagram als auch Facebook seit Monaten deutlich verändert – sind für viele Creator von Interesse. Nicht zuletzt, da Reels, ebenso wie das florierende YouTube Shorts, direkt mit Erfolgsplattform TikTok konkurriert. Mark Zuckerberg erklärt, dass Meta das Programm Reels Play Bonus bald für mehr Facebook Creator ausweitet. Darüber hinaus sollen Creator Instagram Reels direkt via Cross-Posting bei Facebook veröffentlichen und dann auch dort monetarisieren können. Mit dem Reels-Bonus-Programm können Creator bis zu 4.000 US-Dollar monatlich verdienen. Jedoch müssen sie originäre Inhalte bieten. Instagram-Chef Adam Mosseri hatte kürzlich angekündigt, dass Instagram originären Content besser ranken lassen möchte, als jenen, der nur geteilt wird (etwa von TikTok oder Shorts):

If you create something from scratch, you should get more credit than if you are resharing something that you found from someone else. We’re going to do more to try and value original content more, particularly compared to reposted content.