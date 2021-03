Facebook verkündete, dass eine Reihe neuer Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator ausgerollt wird. Dabei legt der Social-Konzern den Fokus auf Ads in kurzen Videos. Facebook könnte versuchen, die Creator mit mehr Möglichkeiten zum Geld verdienen von einer Abwanderung zur Konkurrenz-App TikTok abzuhalten.

So können die Influencer und Co. künftig ihre Revenue steigern, indem kurze Ads bei Clips mit einer Mindestlänge von einer Minute integriert werden. Facebook erklärt auf dem Unternehmensblog, wie die Werbeoptionen bei längeren Videos aussehen:

For videos three minutes or longer, an ad can be shown 45 seconds in. Previously only three-minute or longer videos could monetize with in-stream ads, with an ad shown no earlier than 1 minute.

Die neuen Optionen für Creator, Geld in den Facebook Apps zu verdienen, könnten auch dazu führen, dass auf den Plattformen vermehrt genuiner Content gepostet wird. Denn die Kurzvideo-Ads sind nur für Videos ab einer Minute verfügbar – das ist doppelt so lang wie ein Clip für Instagram Reels. Daher greifen die neuen Ad Features nicht für Facebooks TikTok-Klon. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass Creator, die erfolgreiche 30-Sekünder posten, auch längere Clips produzieren, die viral gehen.

Facebook erklärt, dass die Optionen für Creator, mit kurzen Clips Geld zu verdienen, künftig noch weiter ausgebaut werden sollen. Im Zuge dessen könnten auch bald die Facebook Stories monetarisiert werden. So schreibt der Social-Media-Konzern:

In the coming weeks, we’ll begin testing the ability for content creators to monetize their Facebook Stories with ads that look like stickers and receive a portion of the resulting revenue. While the initial test is small, we hope to soon expand to more content creators. And then broaden it to short-form videos on Facebook, eventually providing a way for content creators to monetize this popular content.