TikTok hat in vielen Bereichen die Nase vor Instagram, YouTube und Co. Allerdings nicht, wenn es um Monetarisierungsmöglichkeiten für Creator und Ads für Brands geht. Durch das Kurzvideoformat sind Kooperationen die hauptsächliche Einnahmequelle für populäre TikToker. Damit die Bytedance App nicht hinter Pre-Roll und Mid-Roll Ads oder anderweitigen Werbeanzeigen zurückbleibt, launcht TikTok nun die Creative-Exchange-Plattform. Mit dieser können Creator und Marken noch einfacher in Kontakt treten und gemeinsame Kampagnen planen.

TikToks neues Angebot funktioniert nach demselben Prinzip wie TikToks bisherige Kontaktplattform Creator Marketplace. Allerdings können Brands und Creator noch schneller und mit nur ein paar Klicks Kontakt miteinander aufnehmen. TikTok erklärt, dass Unternehmen auf der Creative-Exchange-Plattform zunächst Informationen zur gewünschten Kampagne hochladen müssen.

In dem Bild ist zu sehen, dass Brands auswählen können, welchen Kampagnentypus sie bevorzugen und wonach sie in potentiellen Partner:innen für eine Kooperation suchen. In einem nächsten Schritt können weitere Informationen (Kontakt, Umsetzungsdatum etc.) angegeben werden.

Creator, die sich zuvor auch auf der Plattform registriert haben, bekommen dann eine Mail, wenn eine für sie passende Kampagne hochgeladen wurde. TikTok erklärt, wie es weitergeht:

After accepting a project, you can discuss the brief with the client, invite your colleagues as collaborators, and upload your creative concepts and outputs directly to the platform. Your client can even invite you to view performance data once the campaign is live.