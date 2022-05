Meta hat eine ganze Reihe von Updates für Reels Creator angekündigt. So können sich Facebook Creator, die Teil des Reels-Bonus-Programms sind, über eine neue Insights-Seite sowie die Möglichkeit, mit Challenges bis zu 4.000 US-Dollar im Monat zu verdienen, freuen – vorausgesetzt, ihr Content ist originär. Darüber hinaus sind Overlay Ads künftig für noch mehr Creator verfügbar.

Mit Rewards für Original Content wollen Facebook und Instagram der Fülle an recyceltem Content von TikTok und Co. entgegenwirken – und dafür sorgen, dass selbst erstellter Content mehr belohnt wird als solcher, der von anderen Accounts repostet wird. So kündigte Instagram-Chef Adam Mosseri kürzlich an, dass Instagram originären Content besser ranken lassen möchte, als jenen, der nur geteilt wird:

If you create something from scratch, you should get more credit than if you are resharing something that you found from someone else. We’re going to do more to try and value original content more, particularly compared to reposted content.